Alf Clausen a lucrat timp de trei decenii de muzică cu echipa „The Simpsons”

Alf Clausen a murit în locuința sa din Valley Village, Los Angeles, înconjurat de familie, la data de 29 mai. A lăsat în urmă un reper în istoria televiziunii și muzicii de film, influențând o întreagă generație de compozitori și fani ai serialului „The Simpsons”, potrivit The Sun.

Clausen s-a alăturat echipei „The Simpsons” în 1990, din al doilea sezon, și a lucrat până în sezonul 28, în 2017. În această perioadă, el a compus muzica pentru sute de episoade, inclusiv unele dintre cele mai memorabile cântece din istoria serialului. Deși nu este autorul temei principale, Clausen a fost responsabil pentru adaptările și reorchestrările sale în numeroase episoade.

Alături de textierul Ken Keeler, Alf Clausen a câștigat două premii Emmy pentru cântecele „We Put the Spring in Springfield” (1997) și „You’re Checkin’ In (A Musical Tribute to the Betty Ford Center)” (1998). De-a lungul carierei, el a primit 30 de nominalizări la Emmy, dintre care 21 doar pentru munca sa la „The Simpsons”.

De la Moonlighting la ALF și The Simpsons

Primul său proiect important ca și compozitor de televiziune a fost serialul „Moonlighting” (1985), cu Bruce Willis și Cybill Shepherd. În acea perioadă, a început să lucreze și la sitcomul „ALF”, unde a compus tema principală și a realizat muzica pentru peste 100 de episoade.

În ciuda reticențelor inițiale de a se implica într-un serial animat – preferând cinematografia – Clausen a fost convins de Matt Groening, creatorul „The Simpsons”, că este potrivit pentru rolul de compozitor al serialului.

Probleme de sănătate descoperite în urmă cu opt ani

Alf Clausen a fost diagnosticat în urmă cu opt ani cu o afecțiune neurologică degenerativă rară – paralizia supranucleară progresivă (Progressive Supranuclear Palsy). Boala a progresat lent, iar artistul s-a retras treptat din activitate.

În august 2019, el a dat în judecată studiourile Disney și Fox după concedierea sa din echipa serialului. A susținut că motivele ar fi fost legate de vârstă și afecțiunile sale medicale. Deși această parte a procesului a fost respinsă în 2020, Clausen a continuat cu acuzații privind concediere abuzivă și represalii. Cazul s-a încheiat în februarie 2022, printr-o înțelegere amiabilă cu Fox.