Alina Ghiță, Group HR Director Lactalis România, a primit în cadrul Galei Capital Excelență în Management, ediția 2025, premiul „Arhitectul vocii care se aude”, pentru rezultatele remarcabile obținute în domeniul resurselor umane.

„Ideea de aliniere culturală ne frământă de ceva timp. Lactalis în România a început achizițiile celor șapte companii în urmă cu câțiva ani, în 2008. Iar de atunci, toate eforturile de integrare s-au concentrat în alinierea de procese și sisteme. Ceea ce era critic pentru business. Însă noi știm că adevărata integrare merge dincolo de procese și sisteme. Și, recunoscând importanța alinierii nu doar a ceea ce facem, ci și a modului cum lucrăm împreună, în 2024 am creat un program destul de complex. Probabil va fi o călătorie pe termen lung și în anii ce vor urma, în care vrem să aducem echipele împreună”, a declarat Alina Ghiță pe scena Galei Capital.

Lider pe piața laptelui din țară, Lactalis România este un grup dinamic și divers, care reunește 7 companii. O diversitate care, alături de complexitatea business-ului, a necesitat un efort important de integrare și aliniere a proceselor. Dar și „acțiuni centrate pe echipă. Cu rolul de a construi conexiuni puternice între echipe, aducerea colegilor împreună și promovarea unei culturi comune. În 2024, recunoscând importanța alinierii nu doar a ceea ce facem, ci și a modului în care lucrăm împreună, am început o călătorie de transformare culturală. Pe care o numim «Together to the future». Impactul programului se reflectă într-o cultură în care fiecare voce este ascultată și apreciată. Într-o echipă care învață și evoluează împreună. Și într-un loc unde schimbarea începe din interior, prin implicarea fiecărui coleg”, a explicat Alina Ghiță.

O cultură deschisă și constructivă

Potrivit directorului HR, programul reprezintă o călătorie pe termen lung. „Dar suntem încrezători că fundația este deja solidă. Și că putem contribui, pas cu pas, la un viitor sustenabil în România!”, a mai precizat aceasta.

În 2025, inițiativele sunt duse mai departe prin programul „Leadership Journey”. Programul oferă siguranța că fiecare manager are abilitățile necesare să inspire și să ghideze echipele cu empatie și profesionalism.

Proiectele nu se opresc însă aici. „Credem cu tărie că feedbackul este esențial pentru creștere și dezvoltare. De aceea, vom lansa inițiative sub umbrela «Feedback – Food for Growth», pentru a încuraja o cultură deschisă și constructivă, unde fiecare voce este auzită și valorizată”, a explicat Alina Ghiță.

Directorul de HR a mai precizat că „Feedback-ul angajaților este extrem de important și face parte din aceeași preocupare pentru cultură. Noi credem cu tărie că este important în procesul de comunicare și de colaborare și de menținere a unei culturi sănătoase.”

Pe listă mai figurează și continuarea dezvoltării platformei de comunicare internă și extinderea utilizării platformei de e-learning. Dar și atragerea tinerilor. „Ne dorim să atragem și să integrăm noua generație prin programe de practică și internship în București, județele Ilfov, Suceava, Alba și Covasna, prin diferite evenimente și proiecte locale, în școli și universități. Dar și prin programe de tip mentoring”, a menționat directorul de HR.

Complementar, vor fi oferite oportunități de dezvoltare internațională prin academii și programe de schimb de experiență. Acestea dau tinerilor șansa de a lucra în alte țări din cadrul grupului Lactalis.

Provocări abordate proactiv

Schimbările rapide de tehnologie și nevoia acută de formare și reskilling reprezintă provocări pentru aproape orice companie. „Pentru a face față acestei provocări, am crescut anual investiția în training. Ne asigurăm că angajații noștri sunt mereu pregătiți pentru noile cerințe ale pieței. O altă provocare majoră a fost gestionarea costurilor cu forța de muncă, care au crescut semnificativ în ultimii ani. Aceasta ne obligă să monitorizăm foarte atent cheltuielile pentru a menține un echilibru financiar sănătos”, a explicat Alina Ghiță.

O presiune suplimentară a fost exercitată de schimbările legislative apărute pe parcursul anului. Acestea au necesitat ajustarea constantă a planurilor și proiectelor pentru conformarea la noile reglementări.

„Nu în ultimul rând, integrarea cu succes a noii generații în organizație a fost o provocare. Pentru aceasta, am dezvoltat mai multe inițiative sub umbrela «The Milky Way». Inițiativa este menită să faciliteze adaptarea și implicarea tinerilor angajați în cultura organizațională”, a detaliat reprezentantul Lactalis.

Viitorul vine cu noi priorități

În ceea ce privește schimbările care vor surveni în domeniul resurselor umane, Alina Ghiță nominalizează pe primul loc tehnologia. „Tehnologia și digitalizarea vor deveni omniprezente. Cu o creștere semnificativă a utilizării inteligenței artificiale și a automatizării în procesele de recrutare, gestionare a talentelor și evaluare a performanțelor. Aceste inovații tehnologice vor facilita o analiză mai rapidă și mai precisă a datelor. Și vor contribui la luarea unor decizii mai bine informate și la optimizarea proceselor de HR”, precizează ea.

Iar pe măsură ce tehnologia avansează, va crește și necesitatea de formare continuă și reskilling. Nu sunt însă singurele priorități care se prefigurează. Pe listă mai figurează promovarea diversității, echității și incluziunii, dar și integrarea noilor generații în organizație. „Generațiile Z și Alpha vor aduce noi perspective și așteptări în mediul de lucru. Iar companiile vor trebui să dezvolte strategii pentru a putea pune în valoare atât generațiile noi, cât și pe cele existente. Și pentru a ne asigura că sunt aliniate cu valorile și cultura organizațională”, a mai declarat Alina Ghiță.

