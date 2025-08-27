Din cuprinsul articolului Proiectul privind pensiile magistraților și vârsta de pensionare, aproape finalizat

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus miercuri, legat de protestele magistraților, că urmează noi discuții între liderii coaliției și că este posibil ca proiectul privind vârsta de pensionare și pensiile de serviciu să fie finalizat curând. El a explicat că, potrivit programului de guvernare, coaliția și-a propus să facă schimbări pentru mai multă echitate socială și pentru a respecta cerințele din PNRR, obiectivul fiind ca vârsta de pensionare să fie aceeași în tot sistemul public.

Marinescu a mai spus că există deja un proiect de lege, au avut loc discuții cu magistrații, iar în acest proces au fost implicate și președinția și premierul. El nu a dat detalii despre cifre, dar a menționat că ieri a avut loc o întâlnire a liderilor coaliției, la care a participat și președintele României, și că astăzi urmează alte discuții pe aceeași temă.

Potrivit lui, noua lege trebuie să fie corectă, constituțională și să asigure un echilibru între pensie și indemnizație. Totodată, vârsta de pensionare ar urma să crească treptat, iar pentru cei care îndeplinesc deja condițiile de pensionare să se aplice legea actuală.