Proiectul privind pensiile magistraților și vârsta de pensionare, aproape finalizat
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus miercuri, legat de protestele magistraților, că urmează noi discuții între liderii coaliției și că este posibil ca proiectul privind vârsta de pensionare și pensiile de serviciu să fie finalizat curând. El a explicat că, potrivit programului de guvernare, coaliția și-a propus să facă schimbări pentru mai multă echitate socială și pentru a respecta cerințele din PNRR, obiectivul fiind ca vârsta de pensionare să fie aceeași în tot sistemul public.
Marinescu a mai spus că există deja un proiect de lege, au avut loc discuții cu magistrații, iar în acest proces au fost implicate și președinția și premierul. El nu a dat detalii despre cifre, dar a menționat că ieri a avut loc o întâlnire a liderilor coaliției, la care a participat și președintele României, și că astăzi urmează alte discuții pe aceeași temă.
Potrivit lui, noua lege trebuie să fie corectă, constituțională și să asigure un echilibru între pensie și indemnizație. Totodată, vârsta de pensionare ar urma să crească treptat, iar pentru cei care îndeplinesc deja condițiile de pensionare să se aplice legea actuală.
„Mesajul Ministerului Justiţiei a fost întotdeauna unul de dialog, de cooperare instituţională, de seriozitate maximă în abordarea chestiunilor care privesc un serviciu public de interes major pentru societate.
Mesajul meu este că orice categorie profesională poate exprima nemulţumiri faţă de anumite politici sau anumite proiecte care vizează statutul acesteia, dar acest lucru trebuie făcut cu respectarea strictă a legii, iar în materia justiţiei, cu asigurarea funcţionalităţii serviciului public, pentru că prioritar este cetăţeanul şi drepturile şi libertăţile acestuia.
Coaliţia are obiectivul de a-şi finaliza măsurile stabilite prin programul de guvernare. Intenţia noastră este să o facem în mod civilizat, prin dialog, iar în măsura în care există proteste, ele trebuie să fie în limitele legii şi respectând interesul fundamental al cetăţeanului”, a spus oficialul român în cadrul unei intervenții TV.