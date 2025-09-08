Paul Foleanu a a solicitat ca fiecare cetățean și agent economic să-și achite aceste obligații, motivând că Primăria Mangalia se confruntă cu o situație financiară dificilă, fiind împovărată de credite și facturi neachitate.

Viceprimarul municipiului Mangalia a subliniat că contribuțiile fiecăruia sunt esențiale pentru funcționarea orașului și dezvoltarea comunității și a încurajat unitatea pentru a menține orașul pe drumul corect.

„Apel către cetățeni și agenți economici din Mangalia Vă reamintesc că la finalul lunii septembrie este termenul de plată pentru taxe și impozite locale.

Fac un apel și o rugăminte către fiecare dintre dumneavoastră să vă achitați aceste obligații, pentru că Primăria Mangalia se confruntă cu o situație financiară extrem de dificilă, este împovărată de credite si facturi neachitate. Vă mulțumesc din suflet pentru efortul și sprijinul dumneavoastră! Din contribuțiile fiecăruia putem susține funcționarea orașului și dezvoltarea comunității noastre. Împreună putem ține Mangalia pe drumul corect!”, a transmis acesta pe Facebook.

În altă ordine de idei, amintim că începând de la 1 ianuarie 2026, Guvernul Bolojan va introduce modificări fiscale importante, care vor avea un impact direct asupra bugetelor familiilor și asupra activității firmelor.

De anul viitor, impozitul pe locuințe va fi recalculat în funcție de valoarea de piață actuală a proprietăților, înlocuind vechiul sistem care se baza pe valorile istorice din evidențele primăriilor.

Această modificare ar putea determina creșteri semnificative ale impozitelor, chiar de până la dublu în marile orașe, ca urmare a creșterii prețurilor imobiliare din ultimii ani. De exemplu, pentru un apartament de 100 mp, impozitul ar putea urca cu până la 80%.

„Cotele de impozitare se stabilesc de către consiliile locale. Pot stabili o cotă mai mare sau mai mică, dar dacă mergem strict pe valoarea de impozitare la care se aplică acele cote, creşterile sunt de 80%”, a explicat Iulian Ilie, Director Direcţie Impozite şi taxe locale Sector 3.

În prezent, proprietarul unui apartament de 100 mp din București plătește un impozit de 390 de lei, însă anul viitor suma datorată statului va ajunge la 700 de lei.

„La fel ca de fiecare dată cei care decontează nota de plată sunt cetăţenii de rând. Marii jucători n-au fost atinşi”, a declarat Dumitru Costin, președintele BNS.

Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali, a evidențiat impactul semnificativ al măsurilor asupra taxelor locale.

„Avem un impact foarte mare pe zona de taxe locale. Înţeleg că unele autorităţi locale nu au aplicat indexările de-a lungul timpului până acum şi s-ar putea ca acolo efectul să fie mult mai amplu”, a spus acesta.

Mai multe puteți citi aici.