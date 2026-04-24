Reformă majoră la ANAF. Ministerul Finanțelor a demarat una dintre cele mai ample reforme instituționale din ultimii ani în cadrul ANAF, vizând reorganizarea rețelei teritoriale, optimizarea resurselor umane și accelerarea procesului de digitalizare a administrației fiscale.

Anunțul oficial indică o schimbare profundă de paradigmă: trecerea de la un model birocratic tradițional la unul orientat pe eficiență operațională, analiză de date și intervenție rapidă în zonele cu risc ridicat de evaziune fiscală.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că reforma nu reprezintă o ajustare punctuală, ci un proces amplu, cu caracter ireversibil, fundamentat pe evaluări de performanță și analize din teren.

Una dintre cele mai importante măsuri ale reformei este reducerea semnificativă a numărului de sedii fiscale locale, inclusiv la nivel municipal, orășenesc și comunal.

Această reorganizare urmărește mutarea accentului de pe interacțiunea fizică la ghișeu către servicii digitale, considerate mai eficiente, mai rapide și mai transparente.

Autoritățile fiscale susțin că nu vor fi afectate serviciile pentru contribuabili, ci modul de furnizare al acestora va fi adaptat la standardele actuale de digitalizare administrativă, în linie cu tendințele europene.

Reforma nu implică disponibilizări, ci redistribuirea personalului existent.

Angajații din structurile desființate vor fi mutați în zone unde există un risc crescut de evaziune fiscală, cu scopul de a întări capacitatea de control și inspecție fiscală.

Această abordare urmărește o utilizare mai eficientă a resurselor umane și o prezență mai puternică a ANAF în sectoarele economice vulnerabile la fraudă.

„În ultimele luni, controalele desfășurate au arătat clar unde sunt vulnerabilitățile sistemului. ANAF a identificat rețele complexe de firme create exclusiv pentru fraudă fiscală, unele formate din zeci de societăți, cu datorii considerabile la bugetul de stat, mecanisme artificiale de facturare și utilizarea repetată a insolvenței pentru a evita plata obligațiilor. Aceste realități nu mai pot fi tolerate. Ele confirmă nevoia unui ANAF mai bine organizat, mai prezent acolo unde apare evaziunea și mai eficient în utilizarea resurselor”, continuă acesta.

Noua strategie prevede și creșterea mobilității echipelor ANAF, care vor putea interveni direct în teritoriu, la solicitarea autorităților locale.

Colaborarea cu primăriile și administrațiile locale devine un element central al reformei, pentru a asigura o reacție rapidă în cazurile de neconformare fiscală.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, controalele recente au evidențiat rețele complexe de fraudă, inclusiv structuri artificiale de firme utilizate pentru evitarea taxelor și utilizarea abuzivă a insolvenței.

„Un alt obiectiv major pentru perioada următoare este să facem din ANAF o instituție atractivă pentru o nouă generație de profesioniști. Trebuie să atragem în administrația fiscală oameni tineri, bine pregătiți, cu energie, care vor să performeze și să lucreze onest în serviciul public. Fără resursă umană de calitate, nicio reformă nu poate avea succes”, mai spune ministrul.

Reforma urmărește transformarea ANAF într-o instituție modernă, bazată pe transparență, eficiență și capacitate ridicată de colectare fiscală.

Accentul este pus pe reducerea birocrației, automatizarea proceselor și îmbunătățirea relației cu contribuabilii prin servicii digitale accesibile.

În acest context, digitalizarea este văzută nu doar ca un instrument tehnologic, ci ca o schimbare structurală a modului de funcționare a administrației fiscale.

Ministerul Finanțelor consideră că modernizarea instituției depinde în mod direct de calitatea resursei umane.

Un obiectiv declarat al reformei este atragerea unei noi generații de specialiști în administrația fiscală, cu competențe digitale, integritate profesională și orientare către performanță.

Fără o bază solidă de personal calificat, autoritățile susțin că niciun proces de modernizare nu poate avea rezultate sustenabile.

Reforma ANAF se înscrie într-un proces mai amplu de consolidare fiscală, în care colectarea corectă a veniturilor la buget devine o prioritate strategică.

Obiectivul final este crearea unui stat mai eficient, cu o administrație fiscală adaptată realităților economice actuale, capabilă să reducă evaziunea și să îmbunătățească disciplina fiscală.