Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la Timișoara că este necesară publicarea integrală a documentelor legate de contractul încheiat cu compania Pfizer în perioada pandemiei, subliniind importanța transparenței în deciziile statului și a separării faptelor de interpretările politice din spațiul public.

Șeful statului a explicat că dosarul privind achiziția de vaccinuri din perioada COVID-19 trebuie analizat exclusiv pe baza documentelor oficiale: contracte, angajamente și decizii instituționale. Acesta a atras atenția că dezbaterea publică este adesea distorsionată de interpretări politice și de lipsa unei prezentări clare a datelor obiective.

”Eu cred că trebuie să facem public tot legat de Pfizer, de acum 5 ani sau 4 ani, 5 ani când s-a asemnat contractul. Şi, aici, că am vorbit mai devreme de război informational, e foarte important, pentru că ce vedem în spaţiul media, vedem nişte trusturi media care aruncă responsabilitatea pe un politician, vedem alte trusturi media care aruncă responsabilitatea pe alt politician. Şi nu vedem, din păcate, o împărţire între ce e realitatea obiectivă, şirul de elemente obiective, contracte, cine a semnat, la ce s-a angajat şi despărţite de opinia fiecăruia dintre trusturile de presă. Şi, din păcate, ăsta este un mod de lucru al mediei”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, la Timişoara, despre procesul pe care România l-a pierdut cu Pfizer.

În contextul procesului pierdut de România cu Pfizer, estimat la aproximativ 660 de milioane de euro, președintele a afirmat că autoritățile analizează o soluție alternativă. Aceasta ar putea presupune transformarea obligației financiare în produse medicale necesare sistemului de sănătate, în cadrul unor negocieri aflate în desfășurare.

”Dacă perpetuăm acest mod de lucru, dacă un român obişnuit se uită şi zice uite, ăia zic aşa, ăia zic aşa, tot timpul, tot timpul, fără să existe o referinţă, atunci, de ce românul ăsta obişnuit n-ar crede că eu mi-am cumpărat teza de doctorat? Că am semnat un ordin să trimitem 300.000 de români în Ucraina. Deci există o responsabilitate pe care dumneavoastră o aveţi în a decanta ce e obiectiv în realitatea noastră socială şi ce e opinie, care evident că e permisă. Dar să decantăm şi ce este obiectiv”, a arătat Nicuşor Dan, adăugând că e şi vina autorităţilor, fără discuţie

Nicușor Dan a oferit detalii și despre reforma din justiție, precizând că sistemul informatic necesar organizării unui posibil referendum este aproape finalizat. Proiectul a fost dezvoltat în urma consultărilor cu magistrații, cu scopul de a asigura un proces transparent și eficient.

În ceea ce privește numirile în funcțiile de conducere din parchete, președintele a declarat că așteaptă propunerile oficiale din partea Ministerului Justiției pentru a le putea analiza. Totodată, referitor la numirile în conducerea serviciilor de informații, acesta a precizat că vor fi realizate „la momentul potrivit”, în funcție de contextul instituțional.

”Pentru procurori aştept să primesc de la ministrul Justiţiei. Nu am primit în momentul, în secunda asta, oficial, propunerile pentru niciuna din cele opt funcţii care au fost scoase la concurs. În momentul în care o voi primi, voi analiza”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, la Timişoara, despre numirile procurorilor şefi din justiţie. ”Pe servicii, la momentul potrivit”, a mai spus şeful statului. ”După ce ne-am consultat cu magistraţii, am spus că trebuie să facem un sistem informatic. El e în curs de a fi făcut”, a mai spus Nicuşor Dan.

Un alt subiect abordat de președinte a vizat ancheta DIICOT privind campania electorală și apariția unor fotografii controversate în spațiul public. Nicușor Dan a confirmat că două persoane din echipa sa de campanie au fost implicate în materialele investigate de procurori.

Acesta a subliniat că a sesizat autoritățile imediat după apariția informațiilor și că investigația trebuie să stabilească în mod clar sursa finanțării și responsabilitățile tuturor celor implicați.

”Da, în campania electorală am lucrat cu mai multe echipe care, în fine, au fost subcontractate de alte firme cu care am lucrat şi da, e o certitudine că în ancheta DIICOT două din aceste persoane au fost şi în filmarea de care sau în fotografiile de care vorbim. Mai departe, este treaba procurărilor şi mi-aş dori ca e foarte bine că au ajuns până aici. Cât mai curând să răspundă la întrebarea esenţială cine i-a plătit pe oamenii ăştia”, a subliniat şeful statului.

Cazul a generat reacții și din partea altor actori politici. Elena Lasconi a declarat că a fost audiată de DIICOT și a susținut că nu a avut niciun interes în publicarea fotografiilor controversate.

În același timp, Victor Ponta a afirmat public că Lasconi ar fi fost „folosită” în contextul scandalului și că materialele ar proveni din surse apropiate acesteia, alimentând dezbaterea politică din jurul cazului.

Declarațiile președintelui vin într-un moment marcat de dosare sensibile și presiune publică asupra instituțiilor statului. Subiectele privind transparența contractelor pandemice, reforma justiției și anchetele DIICOT rămân în centrul agendei publice, cu impact direct asupra încrederii în instituțiile statului.

Autoritățile continuă atât negocierile privind obligațiile financiare rezultate din contractul cu Pfizer, cât și investigațiile aflate în desfășurare în dosarele legate de campania electorală.