Petrișor Peiu a mai precizat că, în acest moment, nu au existat discuții privind o eventuală intrare a AUR la guvernare.

Petrișor Peiu a declarat că Nicușor Dan urmează să ia o decizie în privința viitoarelor formule politice, în contextul în care, potrivit acestuia, formațiunea sa ar fi fost până acum exclusă de la orice astfel de discuții.

„Noi suntem în aşteptarea deciziei preşedintelui Nicuşor Dan, care până acum ne-a anunţat că ne exclude de la orice formulă politică viitoare”, a declarat Peiu.

Petrișor Peiu a declarat că au existat 253 de semnatari ai moțiunii de cenzură, dintre care o parte nu ar mai fi susținut votul final, în timp ce parlamentari ai minorităților și ai formațiunii SOS România ar fi putut vota în favoarea acesteia, potrivit informațiilor prezentate și de Diana Șoșoacă.

În ceea ce privește o posibilă intrare a Alianța pentru Unirea Românilor la guvernare, acesta a precizat că nu au existat discuții în acest sens și că, dacă liderii politici își mențin pozițiile exprimate anterior votului, scenariul care s-ar contura ar fi cel al unor alegeri anticipate, întrucât formarea unei majorități guvernamentale ar deveni dificilă.

El a subliniat că partidul său așteaptă decizia Nicușor Dan privind eventualele consultări politice, menționând că până în prezent a existat o poziție de excludere a formațiunii din orice formulă politică viitoare, inclusiv dintr-un eventual sprijin parlamentar pentru un Guvern.

În opinia sa, constituirea unei majorități în actualul context politic ar fi dificilă, având în vedere diferențele majore dintre AUR și partidele din coaliția actuală, iar eventualele compromisuri ar depinde de găsirea unui numitor comun între formațiuni.

„Au fost 253 de semnatari ai moţiunii, înţeleg că 5 dintre ei nu votează moţiunea, şi în acelaşi timp au mai fost nişte parlamentari de la minorităţi, care bănuim că ar fi votat, plus cei de la SOS, a anunţat şi doamna Şoşoacă. (despre intrarea AUR la guvernare) Nu am discutat aşa ceva. Dacă toţi liderii politici respectă ce au zis înainte de vot, înseamnă că suntem pe scenariul de alegeri anticipate. Adică nu se poate face un Guvern. E un scenariu cu şanse de reuşită mici, dar nici scenariul care se întâmplă azi nu era cu şanse de reuşită foarte mare. Noi suntem în aşteptarea deciziei preşedintelui Nicuşor Dan, care până acum ne-a anunţat că ne exclude de la orice formulă politică viitoare. Aşteptăm să vedem dacă ne cheamă la consultări, dacă va dori opinia noastră. Eu cred că va fi foarte greu de făcut o majoritate în care să intrăm, pentru că avem multe lucruri care ne despart de partidele din actuala Coaliţie. Dacă vom găsi un numitor comun, să depăşim din bariere, urmează să vedem… Dar rămâne bariera legată de domnul preşedinte, care a exclus şi posibilitatea ca noi să votăm din Parlament vreun Guvern”, a declarat Peiu.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor Alianța pentru Unirea Românilor, a declarat că nu se aștepta ca moțiunea de cenzură să fie adoptată cu un număr atât de mare de voturi, calificând rezultatul drept unul record în perioada postdecembristă.

El a precizat că formațiunea sa continuă să susțină ideea organizării de alegeri anticipate și că, în prezent, așteaptă deciziile Nicușor Dan, care ar urma să convoace partidele la consultări la Palatul Cotroceni.

Peiu a mai afirmat că la votul moțiunii ar fi participat și parlamentari ai SOS România, iar rezultatul obținut ar fi comparabil cu cel înregistrat la o moțiune anterioară din perioada Guvernului Cîțu.