Lângă Seghed, oraș situat strategic la intersecția granițelor cu Serbia și România, gigantul chinez BYD ridică prima sa fabrică de mașini electrice din Uniunea Europeană.

Această investiție de peste 4 miliarde de euro nu este doar o tranzacție comercială, ci simbolul unei transformări geopolitice: Ungaria a devenit poarta de intrare a Chinei în Europa și laboratorul său industrial de elită.

„Mai multe țări din Europa și mai multe orașe din Ungaria erau în cursă, dar noi am fost cei aleși”, afirmă Sandor Nagy, ales local în Seghed.

Deși negocierile au fost conduse direct de la nivelul guvernului de la Budapesta, mândria locală este uriașă. Alegerea nu a fost întâmplătoare: proximitatea față de marile axe de transport și forța de muncă calificată au cântărit greu, însă viziunea politică a fost factorul decisiv.

În timp ce Bruxelles-ul privește cu suspiciune ascensiunea economică a Beijingului și impune tarife vamale pentru a proteja industria auto europeană, Ungaria aplică strategia „Deschiderii spre Est” (Keleti Nyitás).

Investițiile nu se opresc la BYD. Ungaria găzduiește deja:

CATL (Contemporary Amperex Technology): O mega-fabrică de baterii la Debrețin, o investiție de peste 7 miliarde de euro, cea mai mare de acest tip din Europa.

EVE Energy: Un alt producător chinez de baterii care își extinde operațiunile pe teritoriul maghiar.

Prin aceste parteneriate, Ungaria se poziționează ca un punct de legătură indispensabil între constructorii germani de mașini (precum BMW, care are fabrică tot la Debrețin) și furnizorii chinezi de baterii, tehnologie fără de care tranziția ecologică europeană ar fi imposibilă.

Transformarea Ungariei în „laboratorul Chinei” nu este lipsită de controverse. Există voci, atât la nivel intern, cât și în cadrul UE, care ridică probleme serioase:

Dependența politică: Criticii susțin că Budapesta oferă Chinei un drept de veto informal în politica externă a UE. Impactul asupra mediului: Fabricile de baterii consumă cantități uriașe de apă și energie, stârnind proteste în comunitățile locale îngrijorate de poluarea resurselor subterane. Transparența: Contractele și condițiile de finanțare ale acestor mega-proiecte sunt adesea clasificate, alimentând suspiciuni privind datoria publică și clauzele ascunse.

Pentru Ungaria, pariul este clar: în loc să lupte împotriva curentului globalizării chineze, a ales să îl canalizeze pe propriul teritoriu. Dacă această strategie va transforma țara într-un lider industrial al secolului XXI sau într-o dependență economică riscantă, rămâne de văzut. Cert este că, pentru moment, drumul spre viitorul mobilității electrice în Europa trece inevitabil prin șantierele uriașe de la Seghed și Debrețin.