Într-un nou editorial publicat pe evz.ro, jurnalistul Dan Andronic notează că scena politică din Ungaria a intrat într-o fază de transformare majoră, după pierderea poziției dominante de către fostul premier Viktor Orbán și ascensiunea formațiunii Tisza, condusă de Péter Magyar.

Rezultatul electoral ar fi fost perceput la nivel internațional ca un moment de cotitură, fiind asociat cu o posibilă reorientare politică a Ungariei în raport cu structurile occidentale.

Cunoscutul jurnalist spune că schimbarea de opțiune electorală ar fi fost determinată în principal de factori interni, precum stagnarea economică, inflația și nemulțumirile sociale acumulate. De asemenea, acesta spune că modelul politic anterior ar fi fost afectat de percepția publică asupra concentrării resurselor economice și politice în jurul unei elite apropiate de putere, ceea ce ar fi erodat în timp „contractul social” dintre guvern și populație.

”Oricât de mult și-ar asuma europenii victoria lui Magyar, realitatea e mai prozaică. Ungurii pur și simplu au obosit. Au obosit de stagnarea economică, de inflație, de izolarea diplomatică și, mai ales, de oligarhia din jurul lui Fidesz. S-a dovedit încă o dată că sloganul: It’s about economy, stupid! se aplică peste tot în lume. Mai ales când elitele unui partid se îmbogățesc ostentativ în timp ce populația strânge cureaua. Atunci „valorile creștine” și retorica anti-migrație nu mai țin de foame. O familia de unguri obișnuită nu o ducea tragic, dar o ducea greu și fără perspectivă. Magia promisiunilor economice ale Fidesz se destrămase, iar acel „contract social” nescris care funcționase: „Noi vă oferim stabilitate și prosperitate, voi ne votați”, fusese rupt de inflație și de corupția vizibilă de la vârful statului. Această realitate zilnică de la firul ierbii este exact motivația care i-a scos la vot în aprilie 2026. Magyar nu a câștigat neapărat pentru că e un pro-european convins, ci pentru că a reprezentat o alternativă viabilă într-o societate sufocată”, spune jurnalistul Dan Andronic.

În editorial, jurnalistul indică faptul că relația dintre Budapesta și Bruxelles ar putea intra într-o nouă etapă, în care accesul la fonduri europene ar depinde de implementarea unor reforme instituționale.

În acest context, o nouă majoritate parlamentară ar putea accelera procesul de aliniere la cerințele Uniunii Europene privind statul de drept și funcționarea instituțiilor democratice.

”Aici e cheia întregii afaceri. Orban ținea blocat un împrumut uriaș, de 90 de miliarde de euro, pentru Ucraina. Ce se va întâmpla acum? Consultanții de la Eurasia Group deja o spun clar: Magyar va deschide robinetul. În schimb, ce primește Budapesta? Deblocarea fondurilor europene suspendate de Bruxelles pentru „derapaje democratice”. E un troc clasic de putere. Bruxelles-ul plătește pentru alinierea Ungariei la „mainstream”. Orban a încercat să negocieze dur, Magyar a înțeles că e mai profitabil să joace în echipă cu Consiliul European”, se mai arată în editorial.

Dan Andronic mai notează că o majoritate calificată în parlament ar putea permite schimbări structurale importante, inclusiv în domeniul justiției, al legislației electorale și al administrației publice.

De asemenea, ar putea fi vizate rețelele de influență construite în jurul vechii guvernări, precum și arhitectura mediatică și instituțională consolidată în ultimii ani.

Din perspectivă geopolitică, schimbarea de putere este interpretată ca un posibil factor de reechilibrare în relațiile dintre Uniunea Europeană, Statele Unite și Federația Rusă în Europa Centrală.

Cunoscutul jurnalist mai spune că Ungaria a jucat anterior un rol de intermediar în anumite dosare sensibile, iar o schimbare de orientare politică ar putea modifica aceste dinamici.

”Nu putem ignora contextul global. J.D. Vance a fost la Budapesta săptămâna trecută. Orban era capul de pod al lui Trump în Europa și singurul canal de comunicare funcțional cu Kremlinul din interiorul UE. Căderea lui complică enorm calculele geopolitice în regiune. Scenariile apărute în campanie despre „coluziunea” cu Moscova și-au făcut efectul. Azi, Peter Magyar este eroul Europei. Dar să nu uităm că sistemele nu se schimbă peste noapte, iar Ungaria rămâne o țară cu o puternică amprentă naționalistă. Dacă noul lider crede că simpla încolonare în spatele directivelor de la Bruxelles îi va garanta un mandat liniștit, se înșeală amarnic. Orban a pierdut o bătălie istorică, dar rămâne de văzut dacă noul guvern va ști să gestioneze victoria. Până atunci, un lucru e sigur: polul puterii de la Budapesta s-a mutat, iar reverberațiile le vom simți curând și la București. Primele la sediul UDMR”, se arată în editorial.

Întregul editorial poate fi citit AICI.