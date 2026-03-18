Alexandru Nazare a subliniat încă din primele declarații că situația bugetară necesită o intervenție rapidă, în contextul în care negocierile din Parlament au fost suspendate fără un acord clar. Ministrul a explicat că, în ultimele luni, au existat numeroase discuții cu ordonatorii de credite și ședințe tensionate în cadrul coaliției.

El a insistat asupra modului în care este construit bugetul și asupra compromisurilor deja făcute, respingând ideea că anumite categorii vulnerabile ar fi fost ignorate în alocările financiare.

„Trebuie deblocată situaţia. Important de spus este că am purtat în aceste luni discuţii cu fiecare ordonator în parte. Au fost nenumărate şedinţe în coaliţie în care am avut acelaşi tip de presiuni, dar trebuie să înţelegem cu toţii odată că modul în care construim bugetele este extrem de important. Dacă îmi permiteţi, este extrem de important şi important de spus: am făcut concesii. Nu e corect să spui că nu sunt banii pentru categoriile vulnerabile în buget. Atâta timp cât sunt 1,7 miliarde, nu e corect. Banii sunt acolo, poate nu sunt în cuantum în care ne-am fi dorit, e adevărat, dar 1,7 din 2,7 miliarde (lei n.r.) sunt deja în acest buget, sunt banii prinşi”, a afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul a evidențiat că există deja fonduri semnificative alocate, chiar dacă acestea nu ating nivelul dorit de toate părțile implicate, iar presiunile politice complică suplimentar procesul de adoptare a bugetului.

În paralel, Alexandru Nazare a propus identificarea unor soluții alternative de finanțare, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene, pentru a evita decizii pripite care ar putea afecta stabilitatea fiscală.

„Am făcut, de asemenea, eforturi în a le explica colegilor să găsească pe programe europene posibilitatea de a finanţa programele pentru copii. Este posibil să finanţăm din redimensionarea unor proiecte pe fonduri europene programele respective pentru copii. Ne dorim şi noi acest lucru, e mai mult de muncă, e adevărat, e mai complicat, e mai elaborat, dar se poate face tocmai pentru a salva acest spaţiu fiscal. Nu aş vrea ca soluţia pe care o alegem să fie o soluţie luată la repezeală, după o oră pe alta aici”, a precizat Alexandru Nazare.

În contextul tensiunilor din coaliție, Alexandru Nazare a confirmat că premierul Ilie Bolojan este la curent cu toate evoluțiile și că liderii politici încearcă să ajungă la o decizie comună într-un timp cât mai scurt.

Ministrul a oferit și exemple concrete de alocări suplimentare deja realizate, subliniind că bugetul a fost ajustat în mai multe sectoare importante, inclusiv transporturi, dezvoltare și agricultură.

„Am enumerat mai devreme, peste limitele care au fost acordate în buget. Noi am virat sume suplimentare. Vorbim aici de aproape 5 miliarde la Transport, vorbim de 3 miliarde la Dezvoltare, vorbim de 600 de milioane la Ministerul Agriculturii. Sunt doar câteva exemple şi într-adevăr, am ajuns la un punct. Am asigurat cei 1,7 milioane pentru plata one-off-ului pe pensii la nivelul anului trecut şi am ajuns până la punctul în care am spus că nu este în siguranţă să mergem mai departe şi n-ar fi bine. Premierul Ilie Bolojan a fost informat de tot ce s-a întâmplat astăzi aici şi eu sper ca toate părţile implicate, toate partidele, liderii coaliţiei, în această seară, pe baza datelor pe care le furnizăm, să ajungă la o concluzie care să fie o concluzie bună pentru România”, a declarat Alexandru Nazare.

Referitor la solicitările venite din partea PSD privind eventuale suplimentări la rectificarea bugetară din toamnă, ministrul a precizat că aceste discuții au fost deja purtate, însă nu poate oferi garanții ferme, în funcție de evoluția execuției bugetare.

Totodată, Alexandru Nazare a remarcat că există în interiorul PSD voci care susțin adoptarea rapidă a bugetului, pentru a încheia actualul exercițiu financiar fără întârzieri suplimentare.

Într-un context politic complicat, ministrul a vorbit și despre experiența acumulată în cadrul coaliției și despre rezultatele obținute în ultimele luni, în special în ceea ce privește evitarea unor riscuri majore pentru economia României.

„Să ştiţi că am trecut prin foarte multe împreună în această coaliţie şi aşa cum este această coaliţie am reuşit în ultimele opt luni să reparăm foarte multe din problemele structurale care ne-ar fi dus la suspendarea fondurilor europene şi ne-ar fi dus într-o situaţie de degradare a rating-ului. Deci sunt lucruri demonstrate, sunt lucruri care s-au întâmplat. Totuşi, şi în aceste condiţii am putut să ajungem să luăm decizii”, a afirmat Alexandru Nazare.

În final, oficialul a subliniat că dialogul rămâne esențial și că presiunea momentului obligă toate părțile implicate să identifice rapid o soluție viabilă.

„Am repetat, am spus şi mai devreme: discut cu toţi liderii coaliţiei şi e normal s-o fac, pentru că suntem într-un moment foarte important şi e nevoie să avem astfel de discuţii. Dacă soluţia o putem găsi în seara asta sau mâine, nu vă pot garanta. Spun că suntem obligaţi de circumstanţe să găsim o soluţie”, a punctat Alexandru Nazare.

Dezbaterile din comisiile reunite de buget-finanțe au fost suspendate miercuri seară, după ce coaliția nu a reușit să ajungă la un acord asupra unui amendament de 1,1 miliarde de lei destinat suplimentării bugetului Ministerului Muncii.