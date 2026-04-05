Investițiile publice din România se află printre cele mai dinamice din Uniunea Europeană, conform analizei BCE, care evidențiază rolul esențial al acestora în susținerea economiei. Evoluția este parte a unui trend european, însă ritmul de creștere este considerabil mai ridicat în cazul unor state din Europa Centrală și de Est.

În perioada 2019–2025, cheltuielile pentru investiții publice la nivelul UE au crescut de la 3,1% la aproximativ 3,8% din PIB. România depășește semnificativ această medie, atingând circa 7,2% din PIB în 2025, ceea ce o plasează în topul statelor europene după acest indicator.

Datele arată că doar câteva țări, precum Letonia și Grecia, au înregistrat creșteri comparabile. În același timp, diferențele între statele membre rămân considerabile, investițiile variind de la 7,3% din PIB în Letonia până la 2,9% în Spania.

Această evoluție este strâns legată de programele europene de redresare economică și de accesarea fondurilor externe, care au impulsionat proiectele de infrastructură și dezvoltare.

Investițiile publice din România sunt susținute într-o proporție majoră de finanțarea europeană, ceea ce evidențiază dependența semnificativă de aceste resurse externe. Aproximativ 56% din totalul investițiilor provin din fonduri europene, conform datelor analizate de BCE.

Această structură de finanțare a permis accelerarea proiectelor majore, în special în infrastructură și transport, domenii care concentrează cea mai mare parte a cheltuielilor publice. În același timp, accesul la fonduri din planul european Next Generation a contribuit decisiv la creșterea investițiilor în 22 dintre cele 27 de state membre.

Potrivit economiștilor BCE, acest mecanism a oferit un impuls esențial economiilor europene după pandemie, contribuind la reducerea decalajelor de dezvoltare între state. În cazul României, investițiile ridicate sunt considerate un factor-cheie pentru convergența economică față de statele vest-europene.

Cu toate acestea, dependența de fonduri externe ridică și provocări legate de capacitatea administrativă și de absorbția eficientă a resurselor disponibile.

Investițiile publice din România au crescut într-un context fiscal dificil, marcat de un deficit bugetar ridicat și de necesitatea unor măsuri de ajustare. Această situație creează un echilibru fragil între stimularea economiei și menținerea sustenabilității finanțelor publice.

Analizele economice indică faptul că investițiile rămân un motor important de creștere pe termen lung, însă impactul pe termen scurt este influențat de măsurile de consolidare fiscală, care pot reduce consumul și ritmul de expansiune economică.

Chiar și în aceste condiții, estimările arată că nivelul investițiilor ar putea ajunge la aproximativ 8% din PIB în 2026, ceea ce ar contribui la susținerea relansării economice. În paralel, presiunile bugetare sunt amplificate de cheltuieli rigide, precum pensiile, salariile din sectorul public și dobânzile, care reprezintă aproape jumătate din cheltuielile totale.

Această structură limitează flexibilitatea guvernelor în alocarea resurselor și îngreunează ajustările rapide ale politicilor fiscale.

Analiza BCE subliniază că nivelul investițiilor publice nu este suficient în absența unei utilizări eficiente a resurselor. În special în domeniul infrastructurii de transport, eficiența este considerată relativ scăzută la nivel european.

Economiștii atrag atenția că reglementările rigide, managementul defectuos al proiectelor și capacitatea administrativă limitată contribuie la creșterea costurilor și la reducerea impactului investițiilor. În acest context, există un potențial semnificativ de economii, estimat între 46 și 50 de miliarde de euro la nivelul UE.

„Eficiența infrastructurii de transport din UE este relativ scăzută ”, arată economiștii BCE, subliniind necesitatea unor reforme structurale pentru îmbunătățirea performanței.

Datele Eurobarometru indică și o presiune din partea cetățenilor pentru investiții mai mari în transportul public: 51% dintre europeni susțin creșterea frecvenței serviciilor urbane, iar 42% consideră că sunt necesare opțiuni mai bune pentru navetă.

În cazul României, îmbunătățirea eficienței investițiilor publice este esențială pentru maximizarea beneficiilor economice și sociale, în special în contextul dependenței ridicate de fondurile europene și al constrângerilor bugetare existente.