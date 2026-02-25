Primarul municipiului Iași a subliniat că astfel de activităţi nu contribuie la reducerea deficitului bugetar, ci produc prejudicii sociale şi personale, afectând în special tânăra generaţie.

Mihai Chirica a afirmat că PIB-ul României şi refacerea balanţei comerciale nu depind de jocurile de noroc, iar răspândirea acestora indică probleme serioase la nivelul societăţii. El a reiterat angajamentul său ca, pe durata mandatului, să nu permită funcţionarea sălilor de jocuri de noroc în oraş, menţionând implicarea sa în proiectul de lege din 2016-2017, iniţiat de fostul deputat Iacoban, care viza interzicerea acestora.

„Cred că PIB-ul României şi refacerea balanţei comerciale şi reducerea deficitului bugetar nu stau în jocurile de noroc. Dar dacă s-a ajuns până acolo înseamnă că stăm extraordinar de rău. (…) Prin urmare, cât voi fi primar nu vor mai fi jocuri de noroc peste tot în oraş. Am fost unul dintre cei care au lucrat la legea privind interzicerea jocurilor de noroc în 2016-2017. A fost un proiect de lege avansat de fostul deputat Iacoban. M-am implicat cu toată forţa, pentru că sălile de jocuri sunt nocive pentru societate. De aceea e nevoie să punem piciorul în prag”, a declarat primarul Mihai Chirica pentru Agerpres.

Primarul a precizat că după intrarea în vigoare a OUG privind reglementările referitoare la jocurile de noroc va asigura implementarea efectivă a interdicţiei în municipiu. Chirica a explicat că simpla mutare a locaţiilor nu rezolvă problema și că nu va permite apariţia unor noi săli de jocuri în alte zone ale orașului.

„Simpla mutare a locaţiilor de jocuri de noroc nu va rezolva problema. Dar după intrarea în vigoare a acestei Ordonanţe nu se vor face şi nici nu voi lăsa posibilitatea apariţiei în alte locuri”, a mai spus primarul pentru sursa menționată.

Această reacţie vine ca urmare a modificării reglementărilor de către Guvern, care impun operatorilor licenţiaţi să obţină, pe lângă licenţa naţională, şi o autorizaţie de funcţionare de la autoritatea administraţiei publice locale pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea. Măsura urmărește să controleze mai strict desfășurarea activității de jocuri de noroc și să prevină efectele sociale negative asupra comunității.