Extinderea EES la toate punctele de trecere a frontierei reprezintă o etapă decisivă în modernizarea sistemului de control, după o implementare graduală desfășurată pe parcursul ultimelor luni. Începând cu 2 martie, sistemul Entry/Exit va funcționa inclusiv în puncte precum Albița, Sculeni sau Iași (feroviar), la granița cu Republica Moldova, dar și în zonele de frontieră cu Serbia, Ucraina și în porturile maritime și fluviale.

Autoritățile precizează că această extindere vizează puncte de frontieră precum Drobeta Turnu Severin, Porțile de Fier II sau Stamora-Moravița, dar și aeroportul „Henri Coandă” din Otopeni. În plus, sistemul va fi activ și în porturile Constanța, Mangalia sau Sulina, precum și în puncte fluviale de pe Dunăre, cum sunt Brăila sau Calafat.

Implementarea completă a EES vine după introducerea etapizată începută la 12 octombrie 2025, când sistemul a fost testat și extins progresiv. Scopul acestui demers este asigurarea unei aplicări unitare a procedurilor de control la nivelul întregii frontiere externe.

Sistemul EES este conceput ca un instrument electronic modern, menit să înregistreze datele de intrare și ieșire ale cetățenilor din state terțe care călătoresc în Uniunea Europeană pentru perioade scurte.

„Reamintim faptul că EES este un sistem electronic modern care înregistrează data şi locul de intrare şi de ieşire ale cetăţenilor statelor terţe admişi pentru şederi de scurtă durată (maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile). Sistemul colectează date alfanumerice şi biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi calculează automat durata şederii autorizate”, arată Poliția de Frontieră.

Autoritățile subliniază că sistemul nu modifică drepturile de călătorie existente, ci introduce o metodă mai eficientă de gestionare a fluxurilor la frontieră. Prin colectarea de date biometrice, EES contribuie la reducerea fraudelor de identitate și la creșterea nivelului de securitate în spațiul european.

În același timp, sistemul va permite o verificare automată a călătorilor la intrările ulterioare, pe baza datelor deja înregistrate. Această funcționalitate este menită să reducă timpii de așteptare pe termen lung și să simplifice procedurile pentru persoanele care călătoresc frecvent.

EES se aplică cetățenilor din state terțe, inclusiv celor din Republica Moldova, care intră în Uniunea Europeană pentru șederi de scurtă durată. De asemenea, sunt incluși membrii de familie ai cetățenilor UE care nu dețin permis de ședere.

Există însă și excepții clare de la colectarea datelor biometrice, în special în cazul copiilor sub 12 ani și al persoanelor pentru care prelevarea amprentelor nu este posibilă din motive fizice. Totodată, sistemul nu se aplică persoanelor care dețin permise de ședere sau vize de lungă durată emise de state membre ale Uniunii Europene.

La prima intrare după implementarea completă a sistemului, autoritățile vor crea un dosar individual pentru fiecare persoană, prin colectarea datelor biometrice. La următoarele treceri ale frontierei, verificarea se va face automat, utilizând informațiile deja existente în sistem.

În cazul în care sunt îndeplinite condițiile legale, accesul va fi permis și înregistrat electronic, iar persoana va primi informații despre durata autorizată a șederii. Dacă aceste condiții nu sunt respectate, refuzul de intrare va fi înregistrat și comunicat oficial.

Datele colectate prin EES sunt stocate pentru perioade de până la 3 ani, respectiv 5 ani în situații precum refuzul intrării sau depășirea duratei legale de ședere. Autoritățile precizează că gestionarea acestor informații respectă legislația europeană privind protecția datelor, iar persoanele vizate au dreptul de acces, rectificare și ștergere a datelor.

Pentru a evita întârzierile la controlul de frontieră, Poliția de Frontieră recomandă persoanelor care beneficiază de excepții să prezinte documentele justificative încă de la momentul verificării.