După introducerea Sistemului de Intrare/Ieşire (EES), care a schimbat modul în care sunt verificate persoanele la frontierele europene, cetățenii Serbiei se confruntă acum cu un alt pas important: ETIAS, autorizația electronică de călătorie necesară pentru accesul în spațiul Schengen fără viză.

Autorizația va fi obligatorie pentru toate formele de deplasare în țările Schengen, fie că este vorba de autocar, tren sau mașină. Spre deosebire de sistemul EES, care înregistrează datele tuturor călătorilor, ETIAS reprezintă o verificare de securitate suplimentară, similară cu sistemele folosite în SUA sau Canada.

Călătoria cu autocarul: autorizația va fi verificată la graniță, iar companiile de transport vor avea la dispoziție câțiva ani pentru a se conforma cerințelor înainte de a face verificarea la îmbarcare.

Călătoria cu trenul: controlul se va face la frontieră, cu excepția trenurilor care vin din Regatul Unit, unde verificarea va avea loc înainte de plecare.

Călătoria cu mașina: fiecare persoană din vehicul, inclusiv copiii, trebuie să aibă ETIAS, verificarea făcându-se la punctul de trecere.

Autorizația va costa 20 de euro și va fi valabilă până la trei ani sau până la expirarea pașaportului. Perioada de ședere fără viză rămâne de maximum 90 de zile.

„Nu s-a mai vorbit recent despre acest subiect. A fost o perioadă în care era actual, dar avem nevoie de un regulament care să stabilească exact forma și condițiile acestui document”, a spus directorul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din Serbia (JUTA), Aleksandar Seničić.

Experiența EES a arătat că schimbările pot aduce aglomerație și întârzieri. În acest context, Uniunea Europeană dezvoltă o aplicație numită EU Digital Travel Application, care va permite stocarea datelor biometrice și va funcționa ca un „pașaport digital”. Documentul va fi opțional și va fi disponibil după 2030, facilitând călătoriile pentru cei care dețin pașapoarte biometrice.

ETIAS nu este o viză, ci un sistem de securitate care completează EES. Chiar și cu autorizația, călătoria fără viză rămâne limitată la 90 de zile. Introducerea acestui sistem va transforma modul în care sunt planificate și efectuate călătoriile în Europa, iar pregătirea din timp este importantă pentru evitarea surprizelor neplăcute la frontieră.