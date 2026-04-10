Sălile de jocuri de noroc, interzise la Pitești. Municipiul Pitești pregătește o schimbare legislativă majoră privind funcționarea jocurilor de noroc, printr-un proiect de hotărâre care vizează restricționarea semnificativă a acestor activități pe raza orașului.

Autoritățile locale intenționează să elimine sălile de jocuri de noroc din spațiile urbane obișnuite, cu scopul de a reduce impactul social și vizual al acestora în comunitate.

Conform propunerii anunțate de administrația locală, activitatea operatorilor de jocuri de noroc nu va mai fi permisă în locații de cartier sau în apropierea instituțiilor publice și educaționale.

Singurele excepții vor fi:

hotelurile acreditate de Ministerul Turismului

centrele comerciale mari (mall-uri)

În aceste spații, activitatea va fi strict reglementată și limitată.

Pe lângă limitarea zonelor de funcționare, proiectul include măsuri suplimentare de control urbanistic și fiscal:

interzicerea reclamelor luminoase

restricții privind aspectul exterior al spațiilor

introducerea unei taxe anuale semnificativ mai mari pentru operatori

Aceste măsuri au ca obiectiv reducerea vizibilității jocurilor de noroc în peisajul urban și descurajarea extinderii acestui tip de business în zone rezidențiale.

Decizia autorităților locale vine în urma unei consultări publice organizate la începutul lunii aprilie, la care au participat reprezentanți ai societății civile, ai mediului educațional, ai sectorului de afaceri și ai industriei jocurilor de noroc.

Discuțiile au avut loc în contextul noilor reglementări naționale privind autorizarea operatorilor, introduse prin OUG 7/2026, care obligă companiile licențiate să obțină și autorizație de funcționare de la administrațiile locale.

La nivel național, cadrul legislativ a fost modificat recent, oferind primăriilor un rol mai important în autorizarea și reglementarea jocurilor de noroc.

Această schimbare permite autorităților locale să decidă mai strict unde și cum pot funcționa aceste activități, în funcție de specificul fiecărei comunități.

Primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, a subliniat că măsura urmărește eliminarea concentrării excesive a sălilor de jocuri în zone sensibile ale orașului, precum cartierele rezidențiale și proximitatea școlilor.