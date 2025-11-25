ANSVSA reamintește că sacrificarea porcilor în gospodării se poate face doar sub supraveghere sanitar-veterinară. Aceasta permite verificarea stării de sănătate a animalului și siguranța cărnii obținute.

„Sacrificarea porcilor în gospodărie trebuie realizată sub control sanitar-veterinar”, a precizat autoritatea.

Carnea obținută prin aceste sacrificări tradiționale este destinată exclusiv consumului propriu, familial, și nu poate fi pusă în vânzare.

De asemenea, ANSVSA subliniază că în zonele afectate de restricții impuse din cauza Pestei Porcine Africane (PPA), comercializarea cărnii provenite din gospodării este strict interzisă. Această măsură are ca scop protejarea sănătății publice și prevenirea răspândirii bolii.

„Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) adresează cetățenilor o serie de recomandări esențiale privind achiziția, manipularea și consumul alimentelor de origine animală în perioada sărbătorilor de iarnă, precum și obligațiile care revin celor care sacrifică porci în gospodărie. În paralel, pentru protejarea sănătății publice, ANSVSA derulează acțiuni extinse de control la nivel național, acțiuni care vor fi intensificate în perioada următoare”, au comunicat cei de la ANSVSA.

Carnea de porc domestic sau de mistreț trebuie supusă obligatoriu examenului trichineloscopic înainte de consum. Acest control se efectuează exclusiv în centre autorizate, pentru a preveni contaminarea cu parazitul Trichinella spp., care poate provoca boli severe.

„Nerespectarea acestei obligații expune consumatorii riscului de îmbolnăvire cu Trichinella spp., o boală severă cu consecințe grave asupra sănătății”, a transmis ANSVSA.

Costul examinării variază între 27 și 101 lei plus TVA, în funcție de laborator și de procedurile aplicate.

Prin aceste verificări, autoritatea urmărește atât siguranța alimentelor, cât și reducerea riscului de transmitere a bolilor prin carne, un aspect esențial mai ales în perioada în care cererea pentru carne de porc crește semnificativ.

Vânzarea cărnii de porc necontrolate sanitar-veterinar reprezintă o contravenție gravă, sancționată cu amenzi de până la 40.000 de lei.

ANSVSA avertizează că produsele comercializate în locuri neautorizate sau fără documente corespunzătoare constituie un pericol pentru sănătatea publică și pot favoriza răspândirea Pestei Porcine Africane (PPA).

Autoritatea subliniază că respectarea regulilor de comercializare nu este doar o obligație legală, ci și o măsură de protecție directă pentru consumatori. Prin urmare, cetățenii sunt îndemnați să se asigure că produsele achiziționate provin din surse autorizate.

După achiziție, carnea și alte produse perisabile trebuie păstrate imediat în frigider, respectând instrucțiunile de pe etichete privind temperatura și termenul de valabilitate. Nerespectarea acestor reguli poate duce la contaminare și la apariția toxiinfecțiilor alimentare.

„Produsele perisabile – carne, lapte, ouă, pește, brânzeturi și preparate tradiționale – trebuie păstrate în spații curate, unde se respectă lanțul frigorific până la momentul consumului”, recomandă ANSVSA.

Respectarea lanțului frigorific este esențială pentru prevenirea contaminării microbiene și menținerea calității produselor.

ANSVSA recomandă ca produsele să fie cumpărate doar din spații autorizate, cu vitrine frigorifice funcționale și ambalaje intacte. Etichetele trebuie să conțină informații complete despre producător, ingrediente, condițiile de păstrare și termenul de valabilitate.

Brânzeturile trebuie achiziționate în ambalaje de unică folosință și corect etichetate, iar produsele de origine animală nu trebuie cumpărate de la persoane neautorizate sau din locații improvizate.

Atenția trebuie acordată și comerțului temporar, cum sunt tonetele, chioșcurile sau standurile sezoniere, care trebuie să fie autorizate și să respecte normele sanitare veterinare.

Pentru a facilita respectarea regulilor, medicii veterinari din cadrul Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene vor avea program prelungit, inclusiv în weekend.

Detaliile privind programul, numele medicilor și numerele de contact vor fi afișate pe site-urile autorităților și în punctele de lucru, astfel încât cetățenii să aibă acces rapid la informațiile necesare.

Aceste măsuri urmăresc să sprijine consumatorii în perioada sărbătorilor, când achizițiile de carne și produse tradiționale cresc semnificativ, reducând riscul de îmbolnăvire și asigurând respectarea legislației.