Ministerul Muncii a anunțat că Guvernul a aprobat o hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ocupării forței de muncă, care aduce sprijin semnificativ persoanelor vulnerabile în căutarea unui loc de muncă, inclusiv victimelor violenței domestice și traficului de persoane, care se confruntă cu dificultăți atât din cauza traumelor, cât și în procesul de reintegrare socială și profesională.

„Executivul a aprobat, în ședința de astăzi, Hotărârea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ocupării forței de muncă, care aduce schimbări importante în sprijinul persoanelor vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă. Printre acestea se numără și victimele violenței domestice sau ale traficului de persoane, care, pe lângă traumele prin care trec, se confruntă și cu obstacolul reintegrării sociale și profesionale”, a transmis instituția pe Facebook.

Potrivit Ministerului Muncii, noile reglementări stabilesc un cadru unitar și mai accesibil, destinat să ofere persoanelor vulnerabile șansa unei vieți demne prin muncă. Principalele măsuri de sprijin și protecție aprobate includ:

Acces gratuit la programe de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, victime ale violenței domestice sau traficului de persoane;

Acordarea unei subvenții de 2.250 lei/lună angajatorilor care angajează astfel de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca șomeri;

Obligația de confidențialitate pentru angajatori privind calitatea de victimă a persoanelor încadrate în muncă;

Menținerea sprijinului financiar acordat angajatorilor, inclusiv dacă încetează măsurile de protecție dispuse prin ordin de protecție.

În plus, pentru a corela cadrul legislativ, sunt propuse modificări și completări ale normelor metodologice aferente mai multor legi din domeniul ocupării forței de muncă, vizând ucenicia la locul de muncă, stagiile pentru absolvenții de învățământ superior și stimularea angajării elevilor și studenților.

Ministerul Muncii a precizat că prin aceste măsuri urmărește să îmbunătățească accesul la ocupare pentru categoriile vulnerabile, să simplifice procedurile administrative și să încurajeze angajatorii să participe activ la integrarea profesională și socială a persoanelor aflate în dificultate.