Datele precompletate pot fi importate direct în formular, însă contribuabilii trebuie să verifice cu atenție corectitudinea acestora înainte de depunere. În cazul veniturilor din activități independente, sunt preluate doar informații generale despre contribuabil, cum ar fi numărul autorizației și data eliberării, precum și veniturile brute și nete din 2024, deoarece pentru anul 2025 nu există încă toate datele necesare.

În schimb, pentru veniturile cu reținere la sursă, informațiile sunt mai complete, fiind preluate din declarațiile depuse anterior de plătitori.

„Avem Declarația Unică precompletată. La secțiunea depuneri Declarație Unică și alte formulare, pe site ANAF, după autentificare o sa apară – Declaratie Unică 2026. Se pot importa datele precompletate în Declarația Unică, dar înainte să o depuneți să verificați corectitudinea datelor aduse în formular. Pentru venituri din activități independente, am văzut că se preiau doar datele contribuabilului, nr. autorizație, data eliberării acesteia. Se preia venitul brut pe 2024 și venit net pe 2024. Normal, pentru că alte informații pe 2025 nu are de unde să le ia. Dar pentru veniturile cu stopaj la sursă declarate de plătitorul de venituri (drepturi de autor, dividende, chiirii, dobânzi) e folositoare, fiind preluate din declarațiiile 112, 205 sau din C168”, afirmă consultantul fiscal Cornel Grama.

Formularul 212, Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, trebuie completat și depus de persoanele fizice care au realizat în 2025 venituri sau pierderi, atât din România, cât și din străinătate, și care datorează impozit și contribuții sociale conform Codului fiscal.

De asemenea, declarația trebuie depusă și de persoanele care aleg în 2026 să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate. Formularul poate fi completat fie de contribuabil, fie de un împuternicit sau curator fiscal.

Declarația Unică poate fi corectată ulterior prin depunerea unei declarații rectificative, însă există limitări. Formularul nu mai poate fi depus sau modificat după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepțiile prevăzute de legislație. În cazul depunerii după această etapă, trebuie bifată rubrica specifică din formular care indică temeiul legal.

De asemenea, dacă se depune o declarație rectificativă sau dacă modificările sunt făcute în urma unei notificări de conformare, aceste situații trebuie marcate corespunzător în document.

Contribuabilii care depun Declarația Unică și achită integral obligațiile fiscale până la data de 15 aprilie 2026 pot beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în 2025. Măsura a fost adoptată de Guvern în luna februarie și ar putea viza între 800.000 și un milion de persoane care obțin venituri din alte surse decât salariile.

Pentru a primi această bonificație, trebuie îndeplinite cumulativ mai multe condiții: plata integrală a impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de sănătate până la 15 aprilie 2026, precum și depunerea Declarației Unice până la aceeași dată. Reducerea se calculează de către contribuabil și se evidențiază distinct în declarație, iar impozitul de plată se diminuează cu valoarea bonificației.

Inclusiv contribuabilii care au depus deja Declarația Unică fără a aplica bonificația pot beneficia de aceasta, dacă depun o declarație rectificativă până la termenul limită. De asemenea, dacă impozitul a fost achitat înainte sau după intrarea în vigoare a noii reglementări, dar nu mai târziu de 15 aprilie 2026, plata va fi luată în considerare pentru acordarea reducerii, în condițiile stabilite de lege.