Potrivit explicațiilor oferite de Cosmin Popovici pentru Capital, consumatorii români se concentrează tot mai mult pe valoarea reală a produselor și pe eficiența financiară.

Alegerea unui smartphone pre-owned nu mai este motivată exclusiv de economie, ci și de dorința de a accesa tehnologie performantă la costuri optimizate.

„România este o piață caracterizată prin pragmatism, în care deciziile de cumpărare sunt tot mai bine informate și orientate spre valoare reală. Consumatorii sunt extrem de atenți la raportul calitate–preț și reacționează rapid la diferențele de cost. Aceștia își doresc tehnologie performantă, dar nu mai sunt dispuși să plătească „premium” pentru noutate, alegând alternative smart”, a explicat Cosmin Popovici, director general al MAGNOR, pentru Capital.

Profilul cumpărătorului s-a maturizat, trecând de la un consumator orientat spre economii la un client informat, care compară opțiuni și prioritizează experiența de achiziție. Sursele achiziției, transparența procesului și beneficiile post-vânzare devin criterii esențiale pentru decizia de cumpărare.

„Dacă în trecut vorbeam despre un consumator orientat preponderent spre economii, astăzi vedem un profil mult mai complex. Clientul actual este informat, compară opțiuni și caută acces la gadgeturi performante la costuri optimizate. Practic, piața a migrat către „smart spending”, iar clienții aleg conștient opțiuni pre-owned. În același timp, nu mai este vorba doar despre produs, ci și despre experiența de cumpărare, iar consumatorii sunt mult mai atenți la sursa achiziției. Contează modul de prezentare, nivelul de transparență, accesibilitatea și beneficiile post-vânzare. MAGNOR vine în întâmpinarea acestor așteptări prin procese clare, comunicare transparentă și servicii care oferă predictibilitate pe tot parcursul experienței”, a mai spus specialistul.

Creșterea prețurilor telefoanelor noi accelerează această tendință. Diferența de cost devine tot mai relevantă, iar alternativele pre-owned oferă acces la tehnologie de ultimă generație la prețuri semnificativ mai mici, fără compromisuri majore privind calitatea sau experiența de utilizare.

„Creșterea prețurilor telefoanelor noi este unul dintre factorii care accelerează această tendință. Pe măsură ce costurile urcă, diferența față de un produs pre-owned devine tot mai relevantă, iar consumatorii încep să caute alternative mai eficiente din punct de vedere financiar. Nu mai vorbim doar despre economie, ci despre o decizie rațională: acces la tehnologie de ultimă generație, cu performanțe foarte bune, la un preț semnificativ mai mic, fără a face rabat de la calitate sau experiența de cumpărare”, a subliniat Cosmin Popovici.

În paralel, încrederea consumatorilor în produsele recondiționate a crescut semnificativ. Pe măsură ce piața s-a maturizat și au apărut standarde mai clare de verificare și comercializare, telefoanele pre-owned sunt percepute ca o opțiune legitimă. Experiența companiilor consacrate în acest segment contribuie la consolidarea relațiilor de încredere, ceea ce se reflectă și în comportamentul de cumpărare și recurența clienților.

„Nivelul de încredere a crescut semnificativ în ultimii ani, pe măsură ce piața s-a maturizat și au apărut standarde mai clare de verificare și comercializare. Produsele pre-owned sunt percepute ca o opțiune legitimă, atunci când există transparență și profesionalism. Experiența joacă un rol esențial în această evoluție. În cazul MAGNOR, cei peste 18 ani în piață au contribuit la dezvoltarea unor procese solide și la consolidarea unei relații de încredere cu clienții. Acest lucru se reflectă direct în comportamentul pe care îl observăm, înregistrând o creștere constantă a recurenței, atât în zona de vânzare, cât și de achiziție”, a mai spus specialistul.

Printre principalele preocupări ale consumatorilor se numără verificarea și garanția produsului. Aceste riscuri pot fi reduse prin procese riguroase de testare și verificare, transparență și servicii post-vânzare solide. Standardele clare și garanția oferită pentru telefoanele pre-owned contribuie la diminuarea percepției de risc și la maturizarea pieței.