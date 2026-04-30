Ilie Bolojan a declarat că sectorul energetic reprezintă una dintre cele mai sensibile probleme ale economiei, subliniind că nivelul prețurilor influențează direct competitivitatea companiilor.

Premierul a explicat că, în ciuda puterii de cumpărare mai reduse, energia în România are, în general, un cost mai ridicat decât media Uniunii Europene, ceea ce pune presiune asupra firmelor locale.

În același context, premierul a atras atenția asupra întârzierilor semnificative în dezvoltarea proiectelor de producție, inclusiv în cazul unor investiții începute în urmă cu aproape un deceniu.

Bolojan a vorbit și despre variațiile semnificative de preț pe parcursul zilei, pe care le-a pus pe seama creșterii ponderii energiei provenite din surse dependente de condițiile meteorologice.

”Avem o problemă legată de energia variabilă. Noi suntem în situația în care 25 la sută din energia României este produsă pe eolian și pe soare, pe fotovoltaic, ceea ce înseamnă o anumită volatilitate. Dacă este o vreme cum este astăzi, nu ai foarte multă energie fotovoltaică. Dacă este soare, cum o să fie în perioada următoare, ai foarte multă energie. Situația e în felul următor. La prânz, de la ora 12 până la ora 16, prețul energiei scade foarte mult, aproape de zero. Iar seara, în orele de vârf 20-22, urcă la 700-800 de lei”, a explicat prim-ministrul.

Ilie Bolojan a semnalat existența unor blocaje artificiale în gestionarea accesului la sistemul energetic, susținând că o parte din energia produsă, inclusiv cea generată la prânz de Hidroelectrica, nu este valorificată eficient.

Premierul a explicat că autoritățile ar fi permis, în timp, ocuparea capacităților de racordare prin acordarea unor autorizații doar la nivel formal, către companii fără activitate reală, fără angajați și fără intenția de a finaliza proiectele.

Potrivit acestuia, unele dintre aceste proiecte sunt ulterior scoase la vânzare, inclusiv pe internet, ceea ce evidențiază disfuncționalități majore în administrarea sistemului energetic.

”Au ajuns să le scoată la vânzare și pe OLX, ca să ne dăm seama unde am ajuns. Dar, practic, se blochează sau se scumpește foarte mult accesul în sistem”, susține premierul.

Ilie Bolojan a mai arătat că există un dezechilibru semnificativ între capacitatea reală a sistemului și numărul autorizațiilor acordate, în condițiile în care investitori serioși, cu finanțare asigurată, nu reușesc să intre pe piață.

”Pentru că nu ai, practic, acces în sistemul energetic, nu ai cum să ai o creștere rapidă de producție, ceea ce am avut în acești ani. Față de 9.000 MW, cât are nevoie România maxim iarna, noi am eliberat autorizații de racordare de 80.000 MW. Și încă 30.000 MW sunt în procesare la transelectrica. Deci, practic, s-a blocat sistemul. Vrei să vii ca un producător serios? Avem astăzi producători serioși care vor să producă și nu primesc avize tehnice de racordare, deși au bani în spate, deși sunt dispuși să depună garanții”, susține premierul.

Acesta a reclamat, de asemenea, ”complicități” în jurul a ”foarte mulți bani transpolitic, transinstituțional”.

”Or chiar n-a văzut nimeni, timp de doi ani de zile, această bătaie de joc față de un interes strategic al României, să ai piețe de energie libere. Bineînțeles că, din această situație de blocaj, câștigă cine? Cine a făcut proiecte pe hârtie? Pentru că dacă te duci la Transelectrica să soliciți, de exemplu, o racordare într-o anumită zonă, s-ar putea să primești un răspuns că nu se poate, dar a doua, a treia zi, e posibil să te sune cineva în zona respectivă și să spună ‘avem noi un proiect, dar vă costă atâta’. Și eu nu cred în oameni talentați care fac niște proiecte geniale în aceste zone, care primesc autorizație repede fără să existe tot felul de complicități acolo și, cu siguranță, sunt foarte multe complicități. Aici sunt foarte mulți bani transpolitic, transinstituțional, și un deranj este foarte mare”, a spus Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, referindu-se la posibile presiuni exercitate de așa-numiții „băieți deștepți” din sectorul energetic, că nu a fost contactat în mod direct, întrucât era cunoscut faptul că accesul la el în astfel de situații este limitat.

Liberalul a subliniat că propria capacitate de compromis în astfel de domenii a fost una redusă.

De asemenea, Bolojan a precizat că nu poate spune dacă astfel de presiuni au fost exercitate și asupra miniștrilor, însă a cerut ca persoanele responsabile din domeniile respective să explice eventualele blocaje și motivele pentru care anumite probleme nu au fost identificate la timp.

”În general, am discutat cu oricine a dorit să mă vadă despre o problemă sau de alta. La un moment dat, atunci când conduci şedinţe, când participi la diferite discuţii, cei din jurul tău îşi dau seama care este capacitatea ta de compromis pe aceste componente. Or, aici capacitatea mea de compromis a fost foarte redusă. Pentru că, v-am spus, dacă nu îndrepţi aceste lucruri, ori ce faci înseamnă să generezi doar amăgire, pentru că vii şi spui lucruri care nu pot fi onorate, pentru că resursele tale sunt pierdute, sunt prăduite într-o formă directă sau indirectă şi din acest punct de vedere nu prea am fost contactat, pentru că se ştia că uşile mele în aceste zone sunt închise”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă astfel de presiuni s-au exercitat și asupra miniștrilor din Guvern, Ilie Bolojan a declarat că nu poate avea cunoștință directă despre acest lucru.

Acesta a subliniat însă că persoanele care au avut responsabilități în aceste domenii ar trebui să explice de ce anumite situații nu au fost identificate la timp sau, în cazurile în care au existat încercări de intervenție, cine le-ar fi blocat acțiunile.