Pe ce va cheltui Ucraina 90 de miliarde de euro

Împrumutul de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene destinat Ucrainei urmează să înceapă să fie acordat la mijlocul lunii iunie. Pachetul financiar este conceput ca un sprijin major pentru continuarea efortului de apărare al țării, la mai bine de patru ani de la invazia la scară largă a Rusiei. Totuși, direcția exactă a cheltuielilor rămâne, în mare parte, neclară.

Autoritățile de la Kiev nu au făcut publică o listă detaliată a achizițiilor planificate. Din informațiile disponibile, o parte semnificativă a fondurilor ar urma să fie direcționată către sectorul apărării, iar restul către susținerea bugetului național.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a precizat că aproximativ 60 de miliarde de euro ar putea fi utilizate pentru consolidarea apărării în timpul războiului. Restul sumei ar urma să sprijine funcționarea bugetului de stat.

El a arătat că fondurile vor fi direcționate către producția de armament și achiziția de echipamente militare. În situațiile în care producția internă nu este suficientă, Ucraina va apela la furnizori externi, inclusiv parteneri internaționali.

Ministerul Apărării de la Kiev nu a oferit detalii suplimentare privind distribuirea concretă a banilor, invocând caracterul sensibil al informațiilor legate de securitate.

Decizia privind acordarea împrumutului a generat dezbateri în rândul statelor membre ale UE. Unele guverne au susținut că fondurile ar trebui direcționate în principal către capacități europene de apărare, având în vedere originea banilor.

Luigi Scazzieri, cercetător la Institutul UE pentru Studii de Securitate, a arătat că Franța s-a numărat printre vocile critice, insistând ca achizițiile să sprijine industria europeană. Alte state, precum Suedia, Olanda, Polonia și, parțial, Germania, au susținut o abordare mai flexibilă.

„Există țări precum Suedia, Olanda, Polonia și, într-o oarecare măsură, Germania, care tind să susțină că, de fapt, trebuie să fim cât mai flexibili posibil”, a spus Scazzieri. „Întotdeauna există un compromis între aceste poziții diferite.”

Uniunea Europeană a stabilit un cadru strict privind cheltuirea banilor. Produsele achiziționate trebuie să fie fabricate în Ucraina, în statele membre UE sau în Spațiul Economic European și Asociația Europeană a Liberului Schimb.

În plus, Ucraina poate cumpăra echipamente și de la cele 12 state care au parteneriate de securitate cu UE, printre care Regatul Unit și Canada. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Balazs Ujvari, a precizat că, în situații justificate, pot fi acceptate și achiziții din afara acestor spații.

Surse diplomatice europene au confirmat că există o așteptare generală ca fondurile să sprijine industria europeană de apărare, acolo unde este posibil, cu excepții legate de urgență sau lipsa unor produse similare pe piața europeană.

„Cumperi din Europa, cu excepția cazului în care achiziția se încadrează într-una dintre excepțiile convenite, cum ar fi lipsa produsului în UE sau timpul lung de livrare”, a precizat o sursă. „Întrebarea este, în ce țară?”

Un oficial european de rang înalt a afirmat că există o orientare instituțională către utilizarea fondurilor pentru stimularea industriei de apărare din Europa. Sectorul este considerat fragmentat și afectat de investiții insuficiente în ultimii ani.

Pe fondul avertismentelor serviciilor de informații privind posibile riscuri de securitate în următorii ani, presiunea asupra creșterii capacității de producție este în creștere.

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a susținut în mai multe rânduri necesitatea producerii de echipamente „suficient de bune”, cu accent pe volum și eficiență, nu pe perfecțiune tehnologică. Această abordare este legată de nevoia de a livra rapid echipamente mai ieftine și mai ușor de produs, în special pentru Ucraina.

Prima tranșă a programului, în valoare de 5,9 miliarde de euro, este așteptată la finalul lunii iunie. Potrivit estimărilor Fondului Marshall German, o parte importantă a banilor ar putea fi direcționată către achiziția de drone, posibil în jur de trei milioane de unități, la un cost mediu de aproximativ 2.000 de euro fiecare.

Surse europene au precizat că există excepții privind proveniența componentelor, întrucât anumite piese utilizate în drone sunt produse în afara UE și Ucrainei.

În paralel, se discută ca o parte din finanțare să fie folosită pentru muniție, rachete și sisteme de apărare aeriană, însă distribuția finală nu este stabilită.

În interiorul Uniunii Europene există recunoașterea faptului că industria de apărare nu poate acoperi integral cererea Ucrainei. În unele cazuri, livrările depind de producători din afara Europei, în special pentru sisteme complexe.

Un exemplu este sistemul de apărare aeriană SAMP/T, dezvoltat de consorțiul european Eurosam, în contextul în care cererea pentru echipamente similare, precum Patriot, depășește capacitatea de producție existentă.

Mai mulți oficiali europeni au subliniat că stocurile și comenzile existente nu pot fi livrate rapid, ceea ce limitează ritmul în care Ucraina poate fi aprovizionată cu anumite tipuri de armament.