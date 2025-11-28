Șoferii din Germania care dețin permise auto emise înainte de 2013 trebuie să se pregătească pentru un proces amplu de înlocuire a documentelor. După ce permisele pe hârtie au fost eliminate treptat din circulație, autoritățile vizează acum permisele tip card eliberate între 1999 și 2001, care vor expira la 19 ianuarie 2026.

Motivul principal este implementarea unui standard european de securitate, menit să împiedice falsificarea documentelor. Permisele emise înainte de 2013, deși par moderne, nu includ toate elementele anti-fals necesare: holograme speciale, marcaje invizibile sau alte caracteristici de siguranță care fac parte din normele europene adoptate din 2013.

Purtătorul de cuvânt ADAC Sachsen, Florian Wagner, explică că procedura de schimbare este relativ simplă: șoferii trebuie să prezinte un act de identitate, permisul vechi și o fotografie biometrică. Totuși, anumite districte cer și dovada promovării examenului auto, ceea ce poate surprinde utilizatorii.

Schimbarea permiselor nu se oprește în 2026. Documentele tip card emise între 1999 și 18 ianuarie 2013 vor fi înlocuite treptat, cu termene clare stabilite anual:

1999 – 2001: până la 19 ianuarie 2026

2002 – 2004: până la 19 ianuarie 2027

2005 – 2007: până la 19 ianuarie 2028

2008: până la 19 ianuarie 2029

2009: până la 19 ianuarie 2030

2010: până la 19 ianuarie 2031

2011: până la 19 ianuarie 2032

2012 – 18 ianuarie 2013: până la 19 ianuarie 2033

Autoritățile anticipează un aflux constant de cereri, ceea ce poate duce la perioade de așteptare mai lungi în unele regiuni. În Dresda și districtul Meißen, procesarea poate dura până la 12 săptămâni, iar în Görlitz, aproximativ 10 săptămâni.

Tariful standard pentru reînnoirea permisului se situează între 25 și 50 de euro, în funcție de serviciile suplimentare, cum ar fi programările speciale sau fotografiile biometrice realizate la fața locului. ADAC subliniază însă că nu este necesară procedura expres pentru a obține permisul la timp.

Întârzierea în înlocuirea permisului poate atrage sancțiuni. Circularea cu un document expirat implică o amendă de aproximativ 10 euro, dar poate crea și neplăceri în timpul controalelor rutiere.