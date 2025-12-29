Reprezentanța Comisiei Europene în România a transmis, duminică, 28 decembrie, un mesaj prin care a subliniat beneficiile conectivității digitale în perioada sărbătorilor de iarnă, arătând că cetățenii europeni pot rămâne conectați la internet fără costuri suplimentare chiar și atunci când călătoresc în interiorul Uniunii Europene.

Potrivit postării, datorită reglementărilor europene, utilizatorii pot accesa internetul în condiții similare cu cele de acasă, în mii de localități din statele membre.

În comunicare se precizează că, pe lângă roamingul fără taxe suplimentare, europenii au la dispoziție și aplicația WiFi4EU, care facilitează accesul la rețele Wi-Fi gratuite și de mare viteză în spațiile publice din întreaga Europă.

Reprezentanții Comisiei Europene au explicat că aplicația permite identificarea rapidă a hotspoturilor WiFi4EU aflate în apropiere, asigură o conectivitate stabilă prin intermediul a peste 90.000 de puncte de acces și oferă o experiență online privată, fără urmărirea utilizatorilor sau colectarea datelor personale.

Scopul este ca cetățenii să poată rămâne conectați la ceea ce contează pentru ei, chiar și în timpul unei pauze de sfârșit de an.

Inițiativa WiFi4EU este descrisă ca un program coordonat de Comisia Europeană, destinat să ofere municipalităților locale posibilitatea de a instala conexiuni Wi-Fi publice gratuite.

Există și o aplicație care vă ajută să localizați hotspoturile Wi-Fi publice gratuite din apropiere și din întreaga Europă (link aici).

Proiectul face parte din Strategia pentru piața unică digitală, prin care Uniunea Europeană urmărește să reducă decalajele de conectivitate dintre regiuni și să creeze o rețea paneuropeană de hotspoturi publice accesibile tuturor europenilor, indiferent de țara în care se află.

În cadrul acestui program, autoritățile locale pot solicita un voucher în valoare de 15.000 de euro, sumă care acoperă costurile de instalare a unui hotspot Wi-Fi ce trebuie să funcționeze pentru o perioadă minimă de trei ani.

Astfel, atât locuitorii, cât și vizitatorii localităților selectate beneficiază de acces gratuit la internet în spațiile publice.

Comisia Europeană a subliniat că utilizarea WiFi4EU este complet gratuită, regulile programului interzicând orice formă de plată directă sau indirectă, inclusiv prin publicitate sau exploatarea datelor utilizatorilor.

Conectarea la rețea este simplă, toate hotspoturile având același nume, „WiFi4EU”, recunoscut în întreaga Europă.

La prima accesare, utilizatorii sunt redirecționați către o pagină securizată, unde se pot conecta printr-un simplu clic, iar reconectarea ulterioară, într-un interval de 12 ore, se face fără reluarea procedurii.