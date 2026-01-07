Dialogul dintre Dan Andronic și Gelu Voican Voiculescu aduce în prim-plan atât informații legate de prezența trupelor speciale sovietice pe teritoriul României, cât și detalii mai puțin cunoscute despre contextul politic al acelei perioade.

Dan Andronic amintește că a scris, cu câteva luni înainte, despre plecarea agenților ruși din România în anul 1990. Potrivit informațiilor prezentate, acești agenți s-au aflat în țară încă din 1989 și ar fi participat la Revoluție, mai mult sau mai puțin vizibil.

Informația inițială a provenit de la un fost ofițer de Securitate și a fost confirmată ulterior de premierul de atunci, Petre Roman. Andronic menționează și faptul că Gelu Voican Voiculescu l-a contactat personal pentru a-i confirma exactitatea informației, precizând inclusiv că a fost prezent în gara de protocol în momentul plecării acestora, un detaliu care susține existența trupelor speciale sovietice..

„Aș vrea să vă întreb un lucru care l-am scris cred că în urmă cu câteva luni într-un număr al Evenimentului Istoric. Este vorba de plecarea agenților ruși din România 1990, agenți ruși care erau din 1989 în țara noastră, participase la Revoluție mai mult sau mai puțin vizibil. Informația inițială am avut-o de la foști ofițer de securitate, confirmată de primul ministru din acea vreme, domnul Petre Roman. Dumneavoastră m-ați sunat și mi-ați spus că știți cu exactitate că acest lucru s-a întâmplat și că Petru Roman avea dreptate. Mi-ați spus un lucru pe care nu-l știam, că ați fost în gara de protocol. Haideți să începem cu momentul ăsta. Cum a fost? Pentru că asta, de fapt, atestă un lucru care este extrem de contestat, prezența trupelor speciale sovietice”, a spus Dan Andronic la începutul podcastului.

Gelu Voican Voiculescu a explicat în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” că primele date oficiale despre prezența unor forțe sovietice în timpul Revoluției au apărut în raportul realizat de Sergiu Nicolaescu. Acest document se baza pe informații provenite din punctele de control ale trecerilor de frontieră, precum și pe alte elemente relevante.

În raport era avansată cifra de aproximativ 67.000 de persoane, o estimare considerată exagerată, mai ales în comparație cu alte date apărute ulterior, care indicau aproximativ 8.000 de persoane, asociate mai degrabă cu turiști aflați în tranzit sau implicați în micul trafic specific acelei perioade. Ulterior, Comisia Gabrielescu, în care Sergiu Nicolaescu a avut funcția de vicepreședinte, a menținut ideea existenței acestor trupe, chiar dacă cifrele exacte nu au fost clarificate.

„Vedeți dumneavoastră, primele date despre prezența unor forțe sovietice în timpul Revoluției au apărut în raportul Sergiu Nicolaescu, bazat pe PCTF-uri, punctele de frontieră, bazat pe foarte multe elemente. În raportul ăla se vorbea de o cifră de 67.000 de persoane, care evident pare exagerată în raport cu cele de anul trecut care se ridicau la 8.000 și erau legate de simplii turiști care fie erau în tranzit, fie veneau să facă micul trafic care se obișnuia și așa mai departe. Ulterior, Comisia Gabrielescu, în care Sergiu Nicolaescu era vicepreședinte, a menținut prezența acestor trupe”, a spus Gelu Voican Voiculescu.

Dan Andronic completează că a existat și un raport preliminar al SRI privind evenimentele din decembrie 1989, care a rămas însă la acest stadiu, fără a fi continuat sau finalizat oficial.

„Dacă îmi aduc bine aminte, a existat și un raport preliminar al SRI ului privind evenimentele din decembrie ’89, care a rămas la nivel preliminar. În sensul că n-au mai îndrăznit să-l continue”, a adăugat Andronic.

Potrivit relatării lui Gelu Voican Voiculescu, generalul Mihai Caraman, care preluase conducerea Serviciului de Informații Externe, l-a informat pe Petre Roman că în România se mai aflau în jur de 30.000 de astfel de persoane. În toamna anului 1990, Petre Roman ar fi inițiat o serie de demersuri pentru plecarea lor din țară.

Potrivit relatării, aceste trupe au fost îmbarcate în garnituri de tren, operațiunea fiind realizată într-o manieră discretă. Gelu Voican Voiculescu subliniază că, având în vedere capacitatea unei garnituri de tren, în care aproximativ 2.000 de persoane ar fi un număr mare, nu a fost posibilă o numărare exactă a celor care au plecat. Cu toate acestea, el afirmă că a dorit să vadă personal cum se desfășoară plecarea și că a fost martor direct la acest moment, confirmând astfel existența și retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul României după Revoluția din 1989.

„Ei bine, generalul Mihai Caraman, care preluase SIE, l-a informat pe Petre Roman că mai există în jur de 30 de mii. Și în toamna lui ’90, Petru Roman a făcut o serie de demersuri și au fost îmbarcați în garnituri de tren și vă dați seama că într-o garnitură de tren dacă încap 2000 e mare lucru. Auzind și eu de lucrul ăsta, am ținut să văd cu ochii mei cum pleacă, bineînțeles, de o manieră foarte discretă și așa mai departe. Evident că nu i-am putut număra sau evolua”, a mai spus Gelu Voican Voiculescu, punctând că a văzut cu proprii ochi cum plecau trupele.

