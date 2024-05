În aprilie 2024, prețurile mondiale la alimente au crescut pentru a doua lună consecutiv

Majorările de preț au contracarat scăderile înregistrate la zahăr și produse lactate, conform informațiilor emise de către Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO).

FAO publică lunar propriul său indice al prețurilor alimentare. Evaluează modificările de prețuri într-un coș format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr. În aprilie 2024, indicele său a atins o medie de 119,1 puncte, fiind în creștere cu 0,3%, față de nivelul înregistrat în martie 2024.

Cu toate acestea, valoarea înregistrată în aprilie 2024 este cu 9,6% mai mică decât cea înregistrată în aprilie 2023.

Prețul cărnii de porc a înregistrat o ușoară scădere

În aprilie 2024, creșterea prețurilor au fost cauzate de avansul de 1,6% al prețurilor la carne. Prețurile mai ridicate la carne de pasăre, vită și oaie au compensat pentru scăderea ușoară înregistrată la carne de porc, ca urmare a cererii slabe în Europa Occidentală și în China.

Prețurile la cereale au înregistrat o creștere de 0,3%, după trei luni de declin, fiind susținute de prețurile mai mari la export pentru porumb. O creștere similară s-a înregistrat și în cazul prețurilor la uleiurile vegetale.

FAO a publicat și un nou raport referitor la cererea și oferta de cereale. Și-a revizuit estimările privind producția mondială de cereale în sezonul 2023/2024, ajungând la 2,846 miliarde de tone, datorită noilor informații primite din Myanmar și Pakistan.

FAO a ajustat și estimările referitoare la producția mondială de grâu pentru anul 2024, reducându-le la 791 milioane de tone, din cauza suprafețelor mai mici însămânțate cu grâu în Uniunea Europeană decât se anticipa.

Prețul untului a crescut continuu

Prețurile la produse lactate au înregistrat o scădere de 0,3% în total, după șase luni consecutive de declin. Totuși, prețul untului a continuat să crească și în aprilie 2024, pe fondul diminuării stocurilor în Europa Occidentală.

În contrast, prețurile la zahăr au înregistrat o scădere cu 4,4% în aprilie 2024, față de martie 2024. În aprilie 2024, au înregistrat o scădere de 14,7% față de aprilie 2023 datorită îmbunătățirii prognozelor privind oferta mondială.

Producția de zahăr este prevăzută să fie peste așteptări în India și Thailanda. Îmbunătățirea condițiilor meteorologice din Brazilia a diminuat temerile legate de următoarea recoltă de trestie de zahăr.