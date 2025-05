Nicușor Dan speră să intre în turul doi. Va apela la „Strategia Băsescu” pentru a câștiga

Nicușor Dan speră să intre în turul doi. Primarul general al Capitalei este gata să apeleze la „Strategia Băsescu” pentru a câștiga alegerile prezidențiale și va cere sprijinul coaliției de guvernare (PNL-PSD-UDMR).

Duminică seară, el aștepta rezultatul numărătorii din toate secțiile pentru a vedea dacă va intra în turul doi.

„Nu vreau să fac estimări care nu țin de mine. Rezultatele se văd la vot. Am văzut informațiile până la ora 19:00. Nu știu ce s-a întâmplat până la 21:00. Mă aștept ca diaspora să influențeze diferența dintre mine și domnul Antonescu. Haideți să vedem finalul.

În opinia sa, este nevoie de o schimbare la nivelul Executivului, având în vedere scorul obținut de Crin Antonescu, care este susținut de coaliția de guvernare (PNL, PSD și UDMR).

Cu câteva minute în urmă, Traian Băsescu, fostul președinte al României, a anunțat strategia cu care Nicușor Dan îl poate învinge pe George Simion în turul doi.

Chiar dacă nici măcar nu se cunosc încă rezultatele turului unu, Traian Băsescu face un pronostic pentru turul doi. Fostul președinte al României este convins că primarul general al Capitalei va intra în turul doi, alături de candidatul AUR. În opinia sa, George Simion va fi greu de învins, însă crede că Nicușor Dan ar putea câștiga alegerile prezidențiale dacă se unește cu liberalii și cu social-democrații.

„Vedeți filmul din 2009. Eu am scris un mesaj zilele trecute pe Facebook în care spuneam că diaspora va da președintele. Se va întâmpla. Nicușor Dan în turul 2. Am și eu experiență politică. Dacă nu aveam propriile analize, la cum arată lucrurile, dacă EXIT-POLL-urile sunt corecte, Nicușor Dan este în turul 2 cu Simion, iar Simion nu are 35%.

Nu mă pricep la Antonescu. Vă pot spune că niciun candidat susținut de Antena din 2000 încoace nu câștigă. Ponta a avut curaj. Rămâne să vedem dacă Simion va mai merge pe ideea de imitație a lui Georgescu.

E foarte greu de bătut. Să nu mergeți pe ideea că l-ar fi bătut Antonescu. El pierdea toate voturile PSD în turul 2. Ponta avea mai multe șanse decât Crin”, a declarat fostul președinte al României.