Ryanair își restrânge semnificativ activitatea din Grecia și susține că decizia este cauzată direct de costurile ridicate impuse de administratorii aeroporturilor. Operatorul low-cost a anunțat că va închide baza operațională din Salonic în iarna anului 2026 și va reduce zborurile operate din Atena, după ce a decis retragerea a trei aeronave din regiune.

Compania afirmă că pierderea conectivității aeriene în extrasezon este rezultatul taxelor considerate „excesiv de necompetitive” practicate de Fraport Greece și de Aeroportul Internațional din Atena. Potrivit operatorului, Grecia a devenit una dintre cele mai scumpe piețe pentru operarea zborurilor low-cost în perioada de iarnă.

Schimbările anunțate de Ryanair vor reduce cu aproximativ 700.000 numărul total de locuri disponibile în sezonul rece, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 45% comparativ cu iarna anului 2025. În plus, compania va elimina 12 rute, inclusiv mai multe conexiuni internaționale operate din Salonic.

Operatorul susține că, deși guvernul elen a redus taxa de dezvoltare aeroportuară cu 75%, de la 12 euro la 3 euro per pasager începând din noiembrie 2024, beneficiul nu a fost transferat către pasageri sau companiile aeriene. Ryanair afirmă că reducerea fiscală ar fi fost absorbită integral de operatorii aeroportuari.

Programul de iarnă Ryanair pentru 2026 include o serie de reduceri majore de capacitate pe piața elenă. Compania va retrage cele trei aeronave bazate în Salonic și va suspenda sau elimina mai multe rute importante.

Printre destinațiile afectate se numără Berlin, Frankfurt-Hahn, Göteborg, Stockholm, Veneția-Treviso, Zagreb, Poznan, Chania și Heraklion. De asemenea, va fi eliminată și ruta Atena–Milano Bergamo.

În același timp, compania va suspenda zborurile operate pe timpul iernii din Chania și Heraklion. Ryanair argumentează că majorarea costurilor aeroportuare face imposibilă menținerea rentabilității pe aceste rute în extrasezon.

Operatorul susține că taxele practicate de Fraport Greece au crescut cu peste 66% față de perioada anterioară pandemiei, în timp ce aeroportul din Atena pregătește noi creșteri tarifare pentru sezonul rece.

Ca reacție, compania a decis să mute o parte din operațiuni către piețe considerate mai competitive, precum Albania, aeroporturile regionale din Italia și Suedia, unde operatorii aeroportuari ar fi aplicat reducerile fiscale acordate de guverne direct în beneficiul companiilor aeriene și al pasagerilor.

În paralel cu anunțul privind reducerea activității, Ryanair a prezentat autorităților elene un plan de dezvoltare pe termen lung pentru piața din Grecia. Compania susține că ar putea transporta până la 12 milioane de pasageri anual în următorii cinci ani, dacă taxele aeroportuare vor fi înghețate.

Planul propus de operator include introducerea a 10 aeronave noi, lansarea a 50 de rute suplimentare și investiții estimate la peste un miliard de dolari.

Implementarea proiectului depinde însă de reducerea costurilor operaționale și de transferarea către pasageri a reducerii taxei aeroportuare acordate de statul elen.

„Retragerea celor trei aeronave, a 500.000 de locuri și a 10 rute din Salonic va fi devastatoare pentru oraș și pentru regiune, mai ales că Ryanair a asigurat iarna trecută 90% din capacitatea internațională low-cost a orașului”, a spus Jason McGuinness, directorul comercial al Ryanair.

Oficialul companiei a explicat că aeronavele retrase din Grecia vor fi relocate către Albania, Italia regională și Suedia, piețe considerate mai favorabile pentru dezvoltarea traficului aerian în extrasezon.

Pe lângă problemele legate de costurile aeroportuare, companiile aeriene europene se confruntă și cu riscul unei posibile penurii de kerosen. Mai multe organizații din industrie avertizează că blocarea Strâmtorii Ormuz ar putea afecta aprovizionarea cu combustibil în Europa în următoarele săptămâni.

Directorul general al Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA) a avertizat că anulările de zboruri ar putea începe încă de la sfârșitul lunii mai dacă situația din Orientul Mijlociu se agravează.

Avertismente similare au fost formulate și de Agenția Internațională pentru Energie. Șeful instituției, Fatih Birol, a declarat că Europa ar putea rămâne fără kerosen în aproximativ șase săptămâni dacă blocada Strâmtorii Ormuz continuă.

„Trebuie să luăm foarte în serios avertismentele privind o penurie de kerosen”, a declarat ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, pentru Der Spiegel.

Oficialul german a avertizat că Europa se poate confrunta cu o criză energetică comparabilă cu cea declanșată după invazia Rusiei în Ucraina.

„Ne aflăm într-o situație la fel de dificilă ca și criza energetică care a urmat invaziei rusești în Ucraina”, a declarat vicecancelarul german.

Mai multe companii aeriene europene pregătesc deja măsuri de urgență pentru cazul în care aprovizionarea cu kerosen va deveni insuficientă. Planurile analizate includ reducerea programelor de zbor și anularea unor curse considerate mai puțin profitabile, scrie focus.de.

Ralph Beisel, directorul general al Asociației Aeroporturilor Germane, avertizează că aeroporturile europene s-ar putea confrunta cu reduceri importante de capacitate.

„Sunt temeri că vor fi anulate și alte zboruri, în special de către companiile aeriene low-cost și către destinații cu o importanță turistică mai mică”, a declarat acesta.

Potrivit estimărilor ADV, în cel mai grav scenariu, capacitatea unor aeroporturi ar putea fi redusă cu aproximativ 10%, ceea ce ar afecta până la 20 de milioane de pasageri la nivel european.

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a confirmat că operatorul analizează mai multe scenarii de intervenție în cazul unei crize a combustibilului.

„Nu există nimic concret în acest moment, dar având în vedere că Strâmtoarea Ormuz este încă închisă, problema aprovizionării devine din ce în ce mai gravă pentru industria noastră, săptămână de săptămână”, a declarat Michael O’Leary pentru Corriere della Sera.

Acesta a precizat că Ryanair analizează deja rutele care ar putea fi suspendate rapid în cazul agravării situației.

Între timp, compania aeriană KLM a anunțat anularea a 80 de zboruri în luna mai, invocând creșterea costurilor combustibilului și scăderea rentabilității unor curse.

