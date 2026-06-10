Zeci de mii de zboruri ar putea fi tăiate în lunile următoare. Companiile aeriene se pregătesc pentru scenarii de criză

Creșterea costurilor cu combustibilul pune presiune pe industria aviatică înaintea sezonului de iarnă. Marile companii aeriene avertizează că mii de zboruri ar putea fi eliminate din program dacă prețurile la kerosen se mențin la nivelurile actuale. Situația este urmărită atent de transportatori după scumpirile generate de tensiunile din Orientul Mijlociu. Deciziile privind reducerea capacității de operare ar putea fi luate în următoarele luni.

Multe zboruri programate pentru perioada octombrie – aprilie sunt reevaluate de companiile aeriene, care încearcă să estimeze impactul pe termen lung al costurilor ridicate cu combustibilul. Planurile de operare pentru sezonul de iarnă vor depinde în mare măsură de evoluția prețurilor la kerosen și de nivelul cererii din partea pasagerilor.

Compania italiană ITA Airways se numără printre transportatorii care iau în calcul reduceri importante ale activității. Directorul general al companiei a explicat că, într-un scenariu nefavorabil, operatorul ar putea elimina până la o cincime din cursele planificate pentru sezonul rece.

„Depinde de cum evoluează situația. [Industria] ar putea avea nevoie de ajutor din partea guvernelor, dar încă nu știm asta. Prea mulți factori rămân incerti”, a declarat Jörg Eberhart.

Potrivit acestuia, compania beneficiază în prezent de contracte care o protejează parțial de volatilitatea prețurilor, însă această protecție este limitată în timp.

„Până la sfârșitul anului suntem protejați, dar vorbim doar despre două luni [din programul de iarnă]. Adevăratele probleme vor începe în ianuarie”, a afirmat Jörg Eberhart.

O situație similară este analizată și de alte companii aeriene, care trebuie să decidă dacă încheie noi contracte de achiziție a combustibilului la prețuri fixe sau dacă așteaptă o eventuală calmare a pieței, a scris Financial Times.

Zborurile către anumite destinații ar putea deveni mai rare dacă prețurile combustibilului se mențin la niveluri ridicate și în a doua parte a anului. Transportatorii avertizează că adaptarea capacității de operare este una dintre puținele măsuri disponibile pentru limitarea pierderilor.

Directorul general al All Nippon Airways a declarat că se așteaptă ca prețurile să revină în cele din urmă la niveluri mai normale, însă a admis că o perioadă prelungită de scumpiri ar impune reevaluarea planurilor companiei.

La rândul său, Turkish Airlines urmărește cu atenție evoluția costurilor cu combustibilul. Compania speră că prețurile vor coborî până la sfârșitul anului, însă ia în calcul măsuri de reducere a activității dacă acest scenariu nu se va concretiza.

„Dacă situația începe să se îmbunătățească mai repede, nu va trebui să schimbăm programul de iarnă. Dar dacă prețurile crescute la combustibil persistă după iulie și durează, să zicem, până în septembrie, vom începe să reducem frecvența zborurilor sau vom opri complet zborurile către anumite destinații și vom lucra în unele orașe”, a declarat Murat Șeker.

Șeful LATAM Airlines a avertizat că operatorii cu situații financiare mai fragile ar putea întâmpina dificultăți serioase dacă perioada de prețuri ridicate se prelungește.

„Dacă prețurile ridicate la combustibil persistă pentru tot restul anului, bilanțurile transportatorilor mai slabi, care până acum s-au chinuit să absoarbă lovitura, vor începe să fie supuse unei presiuni și mai mari”, a declarat Roberto Alvo.

Zborurile continuă să fie solicitate de pasageri, chiar dacă prețurile biletelor au crescut în multe piețe. Reprezentanții industriei spun că rezistența cererii oferă companiilor aeriene un sprijin important într-o perioadă marcată de costuri ridicate și incertitudine economică.

Analiștii avertizează însă că o deteriorare a situației economice globale ar putea reduce apetitul pentru călătorii exact în perioada în care industria intră, în mod tradițional, în cele mai slabe luni ale anului.

„Ne putem imagina cât de dificil va fi sfârșitul anului dacă prețurile combustibililor vor crește din nou. Va fi o iarnă destul de mohorâtă”, a declarat Steve Saxon.

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) și-a redus recent estimările privind profitabilitatea sectorului, anticipând o scădere semnificativă a câștigurilor companiilor aeriene la nivel global. Directorul general al organizației, Willie Walsh, a atras atenția că majoritatea operatorilor funcționează deja cu marje foarte reduse.

„Fiecare loc trebuie ocupat. Nu poți zbura cu avioane goale”, a declarat un consultant din industrie.

Companiile aeriene trebuie acum să găsească echilibrul între reducerea capacității și menținerea prezenței pe piață. Geoffrey Goh, fost director executiv al Gulf Air și actual șef al Alton Aviation Consultancy, a explicat că experiența pandemiei continuă să influențeze strategiile transportatorilor.

„Cum te pregătești pentru un astfel de scenariu? Trimiți avioanele la depozitare în deșert și apoi pierzi timpul repunându-le în funcțiune? Sau continui să zbori chiar și cu pierderi operaționale doar pentru a-ți menține prezența pe piață?”, a declarat Geoffrey Goh.

Cu toate acestea, unii operatori rămân optimiști. Delta Air Lines și grupul IAG, proprietarul British Airways, susțin că nu observă deocamdată o scădere semnificativă a cererii, iar nivelul ridicat al rezervărilor contribuie la compensarea unei părți din costurile suplimentare generate de combustibil.