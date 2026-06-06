Companiile aeriene majorează tarifele și reduc zborurile, după scumpirea combustibilului provocată de războiul din Iran

Liderii companiilor aeriene mondiale s-au reunit la Rio de Janeiro pentru a analiza impactul războiului din Iran asupra industriei. Creșterea costurilor combustibilului și perturbarea rutelor aeriene determină operatorii să majoreze tarifele și să reducă capacitatea.

Liderii companiilor aeriene globale au deschis sâmbătă, 6 iunie, summitul anual de la Rio de Janeiro, confruntându-se cu un test mai aspru al redresării post-pandemice a industriei aviației deoarece războiul din Iran crește costurile combustibilului și perturbă spațiul aerian, în timp ce transportatorii încearcă să atenueze impactul cu tarife mai mari și o capacitate mai redusă.

Companiile aeriene au două costuri principale: combustibilul și forța de muncă. Creșterile bruște ale combustibilului sunt greu de absorbit deoarece multe bilete sunt vândute cu săptămâni sau luni înainte de călătorie. Rutele mai lungi consumă, de asemenea, mai mult combustibil și fac ca aeronavele și echipajele să fie mai puțin eficiente.

Reuniunea anuală a Asociației Internaționale a Transportului Aerian (ce are loc între 6 iunie-8 iunie) are loc în contextul în care șocul combustibilului se ciocnește cu o altă problemă pe care companiile aeriene nu o pot rezolva rapid: lipsa de aeronave noi. Întârzierile la livrare au forțat mulți transportatori să mențină în serviciu avioane mai vechi, mai puțin eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, pentru mai mult timp, crescând facturile la întreținere.

Compania aeriană braziliană Azul intenționează să reducă mai multe zboruri din cauza prețurilor mai mari la combustibilul pentru avioane.

Nikhil Ravishankar, CEO-ul Air New Zealand, spune că companiile aeriene pot crește prețurile biletelor de avion doar atât de mult încât să compenseze costurile mai mari la combustibil.

„Piața va reacționa, iar cererea se va diminua, iar apoi veți zbura mai puțin”, a spus Ravishankar într-un interviu.

Până în prezent, cererea de călătorii s-a menținut pe mai multe piețe mari, în special în rândul călătorilor premium și corporativi, oferind transportatorilor mai mult spațiu pentru a crește tarifele. În SUA, tarifele interne publicate la 25 mai au arătat o cerere robustă și o propagare cu succes a costurilor mai mari cu combustibilul, tarifele pentru o săptămână în plus crescând cu 35,8% față de anul precedent și tarifele pentru patru săptămâni în plus crescând cu 39,4%.

Totuși, există limite. Tarifele mai mari pot ajuta companiile aeriene să își recupereze o parte din factura de combustibil, dar riscă și să elimine călătorii cu bugete mai restrânse. Acest risc este mai mare în regiunile în care monedele sunt slabe, cheltuielile de consum sunt sub presiune sau companiile aeriene nu au puterea de stabilire a prețurilor pe care le au marii operatori de rețea.

Unii operatori încă își planifică creșterea. Singapore Airlines este în discuții pentru cel puțin 50 de avioane mari cu fuselaj lat, în timp ce Qantas analizează o comandă pentru aproximativ 20 de aeronave Airbus sau Boeing cu fuselaj lat.

IATA, care reprezintă peste 370 de companii aeriene, reprezentând aproximativ 85% din traficul aerian global, prognozase un profit net record de 41 de miliarde de dolari pentru acest an pentru industrie, înainte de a începe războiul din Iran. Directorii și analiștii din industria aviației se așteaptă ca aceste perspective să fie reduse la reuniune.

Un sondaj realizat de „Deloitte” în rândul a 21 de directori generali ai companiilor aeriene la nivel global a constatat că volatilitatea prețurilor la combustibil și inflația se află în fruntea agendei de risc a industriei, împingând transportatorii să se concentreze mai mult pe controlul costurilor și sănătatea financiară.