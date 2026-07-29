Elanul revine în România după peste două secole. Primele exemplare s-au adaptat noului habitat din Neamț

Elanul a revenit în România în cadrul unui proiect derulat de Romsilva pentru reintroducerea speciei dispărute de pe teritoriul țării în urmă cu peste 200 de ani. Primele patru exemplare, aduse din Germania, Franța și Elveția, se află în Parcul Natural Vânători Neamț și s-au adaptat bine noului habitat. Anunțul a fost făcut de Romsilva, la trei luni de la sosirea animalelor în județul Neamț. Proiectul reprezintă prima etapă a unui program de refacere a populației de elan din fauna României.

Elanul face primii pași către revenirea în fauna României, după ce cele patru exemplare aduse în această primăvară în Parcul Natural Vânători Neamț au trecut cu bine perioada de acomodare. Potrivit Romsilva, animalele s-au adaptat condițiilor din noul habitat și evoluția lor este atent monitorizată de specialiști.

Reprezentanții regiei au transmis că procesul de aclimatizare decurge conform așteptărilor, la trei luni de la sosirea exemplarelor în România.

„Elanii din Parcul Natural Vânători Neamț se acomodează din ce în ce mai bine cu mediul înconjurător, la trei luni după ce au fost aduși în țara noastră”, au transmis oficialii Romsilva, pe pagina de Facebook.

Cele patru exemplare – un mascul și trei femele – au ajuns în România la sfârșitul lunii aprilie. Animalele provin din centre specializate din Germania, Franța și Elveția și sunt găzduite în Parcul Natural Vânători Neamț, administrat de Romsilva.

Programul lansat de Romsilva are ca obiectiv readucerea elanului în ecosistemele din România, specie care a dispărut de pe teritoriul țării în urmă cu mai bine de două secole. Actuala etapă este considerată începutul unui proces de lungă durată, bazat pe monitorizare și aclimatizare controlată.

Înainte de integrarea completă în noul areal, exemplarele au trecut prin procedurile veterinare obligatorii și au fost supravegheate permanent de specialiști.

„Aceste exemplare au fost selectate riguros, pentru a asigura o aclimatizare optimă în noul areal, și se află în carantină timp de 30 de zile, sub atenta supraveghere a specialiștilor Romsilva”, a mai precizat regia.

Romsilva subliniază că această inițiativă reprezintă prima etapă a proiectului prin care elanul ar urma să revină în fauna României, după o absență de peste 200 de ani.

Elanul este cea mai mare specie din familia cervidelor și impresionează prin dimensiunile sale. Exemplarele adulte pot atinge greutăți de până la 700 de kilograme și o înălțime de peste doi metri, caracteristici care îl transformă într-unul dintre cele mai mari mamifere terestre din Europa.

Prin acest proiect, Romsilva urmărește nu doar readucerea unei specii dispărute din fauna națională, ci și refacerea echilibrului ecologic în zonele în care elanul a existat în trecut. Evoluția celor patru exemplare din județul Neamț va fi monitorizată în continuare, iar rezultatele acestei prime etape vor sta la baza următoarelor faze ale programului de reintroducere.