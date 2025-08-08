OpenAI anunță că a făcut un „pas important” către inteligența artificială generală (AGI), odată cu lansarea celei mai recente versiuni a ChatGPT, dar recunoaște că mai sunt „multe lucruri” de îmbunătățit în încercarea de a crea un sistem capabil să îndeplinească sarcinile oamenilor.

Deși modelul GPT-5 are abilități mai bune de codificare și scriere decât versiunile precedente, încă nu este capabil să „învețe continuu”, potrivit The Guardian.

Startup-ul a declarat că modelul său GPT-5, tehnologia care stă la baza chatbotului bazat pe inteligență artificială, reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de predecesorii săi în domenii precum codarea și scrierea creativă – și este, de asemenea, mult mai puțin servil.

Compania a precizat că actualizarea va fi disponibilă imediat pentru toți cei 800 de milioane de utilizatori ai ChatGPT.

Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, a numit modelul un „pas important înainte” în atingerea stării teoretice a AGI, pe care startup-ul o definește ca un „sistem extrem de autonom care depășește performanțele oamenilor în cele mai valoroase activități din punct de vedere economic” – sau, cu alte cuvinte, care poate îndeplini sarcinile lor.

Cu toate acestea, Altman a recunoscut că GPT-5 nu a atins încă acest obiectiv.

„Îi lipsește ceva destul de important, multe lucruri destul de importante”, a spus Altman, subliniind incapacitatea modelului de a „învăța continuu”.

El a afirmat că GPT-5 este „în general inteligent” și reprezintă „un pas semnificativ pe calea către AGI”, dar că nu a atins încă acest obiectiv, conform definiției majorității oamenilor.

„Acesta nu este un model care învață continuu, pe măsură ce este implementat, din lucrurile pe care le găsește, ceea ce, pentru mine, pare că ar trebui să facă parte din AGI”, a spus el, adăugând că este o „îmbunătățire uriașă” față de predecesorii săi.

Capacitățile teoretice ale AGI și determinarea companiilor tehnologice de a o realiza au dus la previziuni din partea directorilor din domeniul IA că locurile de muncă pentru angajații cu „guler alb” de la avocați la contabili, medici și bancheri vor fi eliminate de progresele iminente ale tehnologiei.

Dario Amodei, șeful dezvoltatorului de IA Anthropic, a avertizat că tehnologia ar putea înlocui jumătate dintre toate locurile de muncă de nivel entry-level, în următorii cinci ani.

OpenAI a declarat că principalele îmbunătățiri ale GPT-5 includ:

mai puține erori factuale sau halucinații;

o codificare software mai bună, care îi permite să creeze site-uri web și aplicații funcționale;

o capacitate sporită de scriere creativă;

în loc să „refuze” o solicitare care încalcă flagrant liniile directoare, modelul va încerca să ofere cel mai util răspuns posibil în cadrul regulilor de siguranță sau să explice de ce nu poate ajuta.

Funcția de agent din ChatGPT care îndeplinește sarcini precum găsirea disponibilității restaurantelor și cumpărăturile online va putea accesa și contul Gmail, calendarul Google și contactele utilizatorilor, dacă li se acordă permisiunea.