În cadrul ședinței de Guvern de astăzi, Petre Daea a declarat că până la această dată, în România, s-a recoltat peste 94% din suprafaţa de grâu.

„Ce am avut în vedere aici: să urgentăm recoltatul pentru a preîntâmpina pierderea prin scuturarea cu turbă. Dacă fenomenele naturale, înţelegând aici cele restrictive, temperatură şi umiditatea nu au mai fost în planul nostru operaţional de a se vedea ce şi cum, la cultura grâului, întrucât starea de vegetaţie a fost încheiată, totuşi, fenomene naturale care înseamnă vijelii sau supracoacere puteau să determine scăderi de producţie. Aceste lucruri au fost, zic eu, ţinute sub control datorită faptului că fermierii au o dotare foarte bună.

România are capacitatea la această dată să recolteze, dacă ar fi vorba de o coacere uniformă, în şapte zile întreaga suprafaţă a României de grâu. Lucrul acesta nu e posibil pentru că sunt diferenţe de temperaturi şi de vegetaţie de la un loc la altul. De aceea, mai este nevoie de recoltat aproape patru procente în interiorul arcului carpatic. Este vorba aici de Mureş, este vorba aici de Covasna şi este vorba de Braşov. Am fost acolo personal să văd starea culturilor.” a menționat Daea.

România are grâu și pentru export

Ministrul a precizat că avem întreagă cantitate de grâu necesară ţării şi disponibilităţi pentru export, asta în ciuda secetei care a lovit România. Acesta a mai precizat că vom avea pâine pentru toată țara, iar o cantitate din acest grâu va fi sămânțata.

„Îmbucurător este că sunt culturi bune, sunt culturi cu producţii care sigur că aici schimbările climatice dau şi eu un mod nou de gândire vizavi de proiecţia structurilor în România şi producţiile se înscriu între trei tone la grâu şi 8.500 de kilograme la grâu cu producţii medii, care ne asigură pe de o parte necesarul de consum în zona respectivă şi chiar disponibilităţi între judeţe. Pe total, putem spune şi vă voi prezenta exact în momentul în care avem o ultimă suprafaţă recoltată, noi avem întreagă cantitate de grâu necesară ţării şi disponibilităţi pentru export. Deci avem pâine în aşa fel încât să asigurăm nevoile ţării, evident, şi reluarea culturii, pentru că o parte din cantitate obţinută se va însămânţa şi este pornirea unei noi culturi pentru ciclul următor şi, evident, destinaţiile cunoscute de consum uman şi de furaje”, a adăugat ministrul.

Ședința Guvernului din 3 august 2022

Nicolae Ciucă, ajutor pentru fermieri și pentru producătorii din industria agro-alimentară

Nicolae Ciucă a declarat că este stabilit un plafon de 200 de milioane de euro pentru a sprijini fermierii și producătorii din industria agro-alimentară.

„Este stabilit și un plafon alocat de la nivelul guvernului, de 200 de milioane de euro pentru a încuraja acest demers. Avem nevoie să îi stimulăm atât pe fermieri, cât și pe producătorii din industria agro-alimentară, astfel încât, așa cum am discutat, să putem să avem produse cu valoare adăugată mai mare. Ca atare, domnule ministru, vă rog să ne dați ultimele date și informații, elemente legate de acest subiect.”, a spus premierul în ședința de Guvern.

„Da, domnule prim-ministru, în ordine. Dumneavoastră ați dispus, ați pus în mișcare o decizie, cu numărul 415 din 2022, să instituim ca regulă și să operaționalizăm o structură interministerială,….care își desfășoară activitatea la Ministerul Agriculturii, pentru a stabili măsurile necesare pentru a preîntâmpina efectele negative generate de schimbările climatice.

E a doua ședință, într-un tipar bine stabilit, pe un regulament pe care l-am aprobat. Și ieri am avut această întâlnire, o întâlnire productivă, cu prezența tuturor celor implicați, în care am prezentat, firesc, care este situația în agricultură, care sunt factorii restrictivi, care este evoluția factorilor naturali, în perspectiva prognozei pe care o prezintă ANM-ul și, evident, care sunt măsurile pe care noi le putem lua urgent și de perspectivă, în așa fel încât să avem stabilitatea producției și cât putem să ținem factorii sub control, atât cât natura ne permite și posibilitățile, și financiare, și instrumentele tehnice au valoarea lor.”, a spus ministrul Daea.