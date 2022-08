Petre Daea povestește în cadrul potcastului „Evenimentul Zilei” o întâmplare despre cum a pornit unul dintre proiectele de dezvoltare agronomică program, Tomata, prin care căuta producătorii de roșii: „M-am dus la Lungulețul, lângă București. Mi-am zis: <Când oi vedea primul solar, intru în el!>

S-au trezit oamenii cu mine în curte. Le spun cine sunt, dar nu mă băga nimeni în seamă. Inițial nu au știut cine sunt, au stat să caute pe internet. Vine unu mai mic și spune: <Mamă, ăsta e>!”.

Programul „Tomata” va fi reluat și în anul 2022, după cum a anunțat fosta conducere de la Ministerul Agriculturii, însă de data aceasta pentru și mai multe legume. Până atunci,în primele opt luni ale acestui an, importurile s-au majorat cu circa 15% față de perioada similară din 2020. Din acest punct de vedere, România are o relație foarte strânsă cu Turcia, unde avansul se apropie de 30%.

Petre Daea, despre schimbarea climatică

Date temperaturile ridicate din această vară și cantitățile reduse de precipitații, unii români s-ai gândit să cultive mai puțin obișnuite în țara noastră precum kiwi, smochin sau chiar curmale. În județul Buzău, de exemplu, sunt fermieri care testează deja specii exotice de fructe, alături de soiurile locale pe care le produc de mulți ani.

„Este loc pentru toată lumea!”, spune ministrul Petre Daea. „Însă să nu uităm de ceea ce ne trebuie nouă, ceea ce are țara nevoie. Dacă se tot însearcă lucruri noi, chestii de acest fel, și nu se reușește nimic, vom rămâne doar cu încercarea, ceea ce este păgubos”.

Cum a ajuns Daea din nou ministru?

Petre Daea a ajuns din nou ministru al Agriculturii în Guvernul de la București, ocupând această funcție pentru a cincea oară. La acea vreme, Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat din care face parte parte și Petre Daea că acesta din urmă este „un om cu experiență, un patriot, foarte iubit de toți cei care activează în agricultură”.

„Eu nu am venit la Ministerul Agriculturii să-mi pun o insignă în plus pe reverul hainei. Eu am venit la o chemare pe care mi-a adresat-o partidul. Rețineți ce vă spune Petre Daea! Dorința de a face bine țării mă determină să dau oricând un <DA> la această solicitare”, a adăugat ministrul Agriculturii.