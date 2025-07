Declarațiile radicale ale liderilor sindicali din Ministerul Finanțelor, care avertizează asupra unui posibil blocaj în plata pensiilor și salariilor din cauza plafonării sporurilor, au stârnit reacții vehemente în spațiul public. Economistul Adrian Negrescu consideră că mesajele transmise de protestatari depășesc limita unei lupte sindicale legitime și intră în sfera șantajului.

„Să spui că există riscul neplăţii pensiilor şi salariilor dacă nu se revine asupra sporului e deja prea mult. E o formă de şantaj care nu are nicio legatură cu lupta sindicală. Loveşti în pensionari ca să îţi menţii privilegiile? Una e sa protestezi legal, alta să ameninţi”, a afirmat Negrescu într-o postare publică.

Reacția economistului vine pe fondul protestelor declanșate în mai multe orașe ale țării, în urma adoptării Ordonanței de Urgență care plafonează la 300 de lei brut sporul pentru condiții vătămătoare, măsură ce intră în vigoare de la 1 iulie. Sindicaliștii acuză o diminuare a veniturilor și amenință cu blocarea activității instituțiilor publice.

Adrian Negrescu atrage atenția că România funcționează în prezent doar din taxele și impozitele pe care le colectează și subliniază necesitatea reducerii cheltuielilor publice, într-un context economic complicat, marcat de scumpiri masive și instabilitate energetică.

Economistul avertizează că liberalizarea pieței energetice și eliminarea plafoanelor de preț vor genera scumpiri în lanț și o inflație accentuată, afectând în special categoriile vulnerabile.

Mai mult, instabilitatea prețurilor, în special în zona energiei, pune presiune și pe mediul de afaceri.

Negrescu lansează și un semnal de alarmă privind capacitatea statului de a-și susține cheltuielile curente.

„Anul trecut, am împrumutat 50 de miliarde de euro pentru a susţine cheltuielile statului, iar în acest moment, guvernul nu prea mai are de unde să se împrumute. De la populaţie nu mai reuşeşte să adune atât de mulţi bani din titlurile de stat vândute, iar din perspectiva împrumuturilor făcute din sistemul bancar deja s-a ajuns la un nivel de saturaţie. De pe pieţele externe nici n-am mai reuşi să împrumutăm bani. Altfel spus, acum trăim din taxele şi impozitele pe care le adunăm şi, din această perspectivă, toate reducerile de cheltuieli sunt absolut salutare şi tebuie făcute”, afirmă el, menționând scăderea atractivității titlurilor de stat pentru populație și limitările sistemului bancar.

În lipsa altor surse de finanțare, reducerea cheltuielilor este „absolut necesară”, susține Negrescu. În paralel, liderii sindicali din Finanțe mențin un ton belicos.

Vasile Marica, președintele Alianței Naționale a Sindicatelor Bugetarilor „Sed Lex”, a lansat avertismente dure:

„România va fi blocată. Nu vor fi bani de pensii, nu vor fi bani să decoleze avioane, nu vor fi bani să plătim salarii… În fiecare zi creşte numărul celor care protestează. Dacă ieri am avut n stradă în jude de cinci mii, astăzi avem în stradă în jur de opt mii de oameni. O să ajungem la 20.000 de oameni dacă creşte furia şi după aceea nu vor mai veni la muncă. N-o să venim la muncă în ziua în care se dau salarii, pensii, n-o să venim! închidem instituţia şi ne ducem acasă!”, a avertizat Vasile Marica, preşedintele Alianţei Naţionale a Sindicatelor Bugetarilor „Sed Lex”.