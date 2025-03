Stenogramele recent apărute zguduie scena politică și ridică semne de întrebare despre jocurile de culise și influențele din umbră. Ancheta DIICOT adaugă o miză explozivă, sugerând posibile fapte grave cu implicații majore. Pe fondul presiunii publice și al reacțiilor dure din partea actorilor implicați, situația devine tot mai tensionată, iar răspunsurile întârzie să apară.

O anchetă DIICOT scoate la iveală un complot de proporții, care viza schimbarea regimului din România prin acțiuni coordonate. Stenogramele discuțiilor dintre membrii grupării arată planuri detaliate privind destabilizarea țării și posibile contacte externe.

Procurorii au reținut șase persoane, acuzate de trădare și constituirea unui grup infracțional organizat. Doi dintre suspecți au fost arestați preventiv, iar ceilalți patru au fost plasați sub control judiciar.

Printre cei acuzați se află Adrian Robertin Dinu, liderul organizației „Comandamentul Vlad Țepeș”, și Marius Semeniuc.

Instanța a decis ca aceștia să rămână în arest preventiv, în timp ce ceilalți patru inculpați – Raul-Mihail Lupu, Georgică-Cristian Atitiene, Ștefan Mateescu și Radu-Pompiliu Șofran – sunt cercetați în libertate, sub restricții judiciare.

Anchetatorii susțin că gruparea avea o structură organizată de tip militar și urmărea desființarea partidelor politice, precum și preluarea conducerii statului.

Stenogramele arată că membrii grupului ar fi căutat sprijin extern, inclusiv în Rusia, pentru a-și atinge obiectivele.

Stenogramele discuțiilor dintre membrii grupului arată că planul ar fi inclus revenirea României la denumirea de „Republica Populară Română” și apropierea de Federația Rusă.

Raul-Mihail Lupu, unul dintre suspecți, a transmis informații primite de la Adrian-Robertin Dinu, aflat la Moscova, sugerând că grupul beneficia de sprijin extern.

„Ascultați! „Se confirmă planul lor, care este din 1993 și tot ce am spus eu public”, alt mesaj la ora 11:30 a fost așa, întreabă cineva din grupul nostru „Ce condiții pentru președinte ? ”,

Răspunsul lui Dinu:

Raul-Mihail Lupu răspunde:

De asemenea, pe 30 ianuarie 2025, Lupu Raul-Mihail îi povestește lui Theodoru Ioan-Radu, într-o convorbire telefonică, despre mesajele primite de la Dinu Adrian-Robertin, aflat la Moscova. Discuția relevă detalii despre sprijinul extern pe care gruparea l-ar fi căutat.

Lupu Raul-Mihail : „Ce ne-a tra.., ce ne-a transmis Dinu. Ce-au zis rușii. Zice: «Considerăm întreruperea alegerilor din România ca o lovitură de stat, dar în România există forțe care vor și pot restabili ordinea și suntem gata să le susținem». Deci ne transmit prietenii noștri de dincolo.”

Lupu Raul-Mihail : „Zice așa: «Zi venerabilului că mâine primesc verde de la ce am discutat și maxim iunie se întorc armele. Să fie cuminte și pe baricadă. Întreabă-l dacă are noutăți și dacă vrea să-mi transmită ceva. Mâine e ziua cea mare», adică astăzi. «Eu am verde.»”