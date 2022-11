Selena Gomez. dezvăluire șoc pentru fani. Actrița a fost diagnosticată cu o serie de boli crunte

Dezvăluirile au fost făcute într-un documentar lansat recent, numit „Selena Gomez: My Mind&Me” (n.red. Selena Gomez: Eu și gândurile mele). În cadrul filmului, actrița oferă mai multe detalii despre viața ei personală și problemele de sănătate cu care se confruntă.

„Voi fi foarte sinceră cu toată lumea în legătură cu asta: am fost la patru centre de tratament. Cred că atunci când aveam douăzeci de ani a început cu adevărat perioada întunecată. Am început să simt că nu dețin controlul asupra a ceea ce simțeam. Am crescut crezând că voi fi căsătorită la 25 de ani. M-a distrus că nu eram nici pe departe în situația visată”, a povestit Selena Gomez, într-un interviu acordat revistei Rolling Stone.

De asemenea, actrița spune că a început să audă voci, în urmă cu patru ani, iar acest lucru i-a declanșat o criză psihotică. Devenise paranoică și a fost diagnosticată cu tulburare bipolară, potrivit sursei menționate.

Mai apoi, aceasta a vorbit despre faptul că ar putea să nu mai fie capabilă să procreeze, din cauza numărului mare de medicamente administrate.

Mai grav, ea a dezvăluit că i-a trecut prin minte să se sinucidă, scrie publicația menționată.

Din fericire, aceasta a ajuns la dezintoxicare, unde a intrat în legătură cu un nou psihiatru, a cărui strategie a fost să îi reducă numărul mare de medicamente.

„A fost nevoie de multă muncă grea până am ajuns să accept că sunt bipolară, și să învăț cum să mă descurc cu asta, pentru că nu poate să dispară”, a dezvăluit Selena Gomez.

Actrița își dorește să aibă o familie mare

Anterior, actrița a dezvăluit că își dorește să aibă o familie mare, dar a fi periculos să fie ea cea care poartă copilul în pântece, din cauza medicamentelor pe care le ia pentru tulburarea bipolară.

Aceasta a explicat că după ce a vizitat o prietenă care încerca să rămână însărcinată, a izbucnit în lacrimi în mașina ei, pentru că se gândea că nu o să aibă vreodată copii.

Totuși, Gomez a adăugat faptul că are speranța că va deveni mamă prin alte mijloace, când va fi pregătită