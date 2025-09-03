Adrian Negrescu a precizat că vizita FMI la București este una obișnuită și că în aproximativ zece zile va fi disponibil un raport al experților FMI privind situația bugetară a țării. România ar apela la sprijinul FMI doar dacă nu va reduce semnificativ deficitul bugetar prin reforme concrete menite să echilibreze finanțele statului.

„Nu suntem, in prezent, in situatia de a avea nevoie de un ajutor financiar de la FMI. Nu suntem in pragul falimentului, asa cum vad ca speculeaza suveranistii lui C.G. & friends incercand sa prezinte un tablou apocaliptic privind situatia Romaniei. Vizita FMI la Bucuresti este una obisnuita, iar peste 10 zile vom avea un raport real privind situatia bugetara a Romaniei, realizat de expertii FMI. Vom ajunge la colacul de salvare al FMI doar daca nu vom reduce semnificativ deficitul bugetar prin reforme concrete menite sa echilibreze balanta financiara a statului”, a scris Negrescu pe Facebook.

Economistul a explicat că FMI va evalua economia și situația bugetului de stat, urmând ca raportul să fie disponibil peste aproximativ zece zile.

El a subliniat că, după primele șapte luni ale anului, deficitul bugetar este mai mare cu 5 miliarde de lei, iar cheltuielile continuă să crească cu 11,1%, în ciuda unei creșteri a veniturilor de 11,8%.

În aceste condiții, ținta de deficit de 8% propusă de premierul Bolojan este considerată ambițioasă, dacă ritmul actual al cheltuielilor nu se modifică.

„Trebuie spus în primul rând că e o vizită uzuală a Fondului Monetar Internațional. Vin în fiecare an și fac o radiografie a economiei, pe care o vom vedea probabil peste zece zile, la finalul acestei vizite la București. S-au întâlnit cu Ministrul Finanțelor, se întâlnesc cu premierul. Vor merge tot astăzi, sau mâine, la Banca Națională, vor încerca să vadă cum stă economia românească din punct de vedere financiar, bugetul de stat în primul rând, că acolo e problema. Din această perspectivă, într-adevăr, situația nu arată deloc bine față de anul trecut. Deficitul bugetar după primele șapte luni ale anului este mai mare cu 5 miliarde, cheltuielile, în loc să scadă, continuă să crească cu 11,1%, și asta în condițiile în care veniturile sunt mai mari. Avem o creștere a veniturilor cu 11,8%, deci stăm mai prost din punct de vedere financiar față de anul trecut după primele șapte luni, iar asta face ca ținta de deficit de 8% pe care o vehiculează premierul Bolojan să fie, într-adevăr, o țintă ambițioasă din punctul meu de vedere, dacă vom continua în acest ritm, cu cheltuieli deșănțate”, a declarat acesta la B1TV.

Adrian Negrescu a arătat că în România se fac investiții costisitoare, cum ar fi stadioane și săli de sport, care nu corespund realității economice actuale, într-o perioadă în care nu erau disponibili bani pentru indexarea alocațiilor pentru copii.

El a precizat că FMI va insista probabil pe reducerea cheltuielilor publice pentru menținerea unui deficit cât de cât acceptabil și a subliniat că un deficit de 8% este nejustificat într-o țară cu creștere economică, fiind aproape de trei ori mai mare decât nivelul convenit în Tratatul European.