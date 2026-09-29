Avertisment pentru utilizatorii de Windows și Mac. Ce să nu faci dacă îți apare acest mesaj pe ecran

O campanie de reclame malițioase încearcă să convingă utilizatorii de Windows și macOS că dispozitivele lor au fost infectate și blocate. Atacul folosește reclame Google care pot apărea inclusiv pe site-uri legitime și foarte vizitate, iar pagina deschisă ulterior ascunde cursorul și bara de adrese, blochează anumite comenzi și redă sunete alarmante.

Calculatorul nu este însă blocat în realitate, iar scopul nu este instalarea unui program malware. Escrocii încearcă să sperie victima suficient de mult încât aceasta să sune la un număr fals de asistență tehnică afișat pe ecran.

Campania malițioasă a folosit reclame Google pentru a redirecționa utilizatorii către pagini care imitau avertismente de securitate. Reclamele au fost întâlnite pe site-uri legitime și cu trafic ridicat, inclusiv pe pagini de hărți, prognoze meteo, imobiliare, sport și găzduire de documente.

După accesarea reclamei, utilizatorul ajungea pe o pagină care prelua practic controlul asupra ferestrei browserului și afișa mesaje potrivit cărora dispozitivul fusese infectat sau dezactivat, potrivit TechSpot.

Firma de securitate Netskope, care a urmărit campania, a identificat peste 250 de ID-uri de campanii Google Ads asociate operațiunii. Reclamele au fost descoperite pe cel puțin 284 de site-uri legitime.

Între 31 august și 14 septembrie, Netskope a observat utilizatori din 619 organizații cliente care au accesat asemenea reclame. Instrumentele de securitate ale companiei au blocat paginile înainte ca respectivele persoane să poată deveni victime ale escrocheriei.

Netskope precizează însă că datele sale acoperă numai o parte limitată a traficului de internet, ceea ce înseamnă că numărul persoanelor care au întâlnit campania ar putea fi mult mai mare.

Aproximativ 62% dintre organizațiile afectate identificate de companie se aflau în Statele Unite. Japonia și Australia au fost următoarele țări cele mai afectate.

Un element important al escrocheriei este modul în care pagina se comportă după ce este deschisă. Aceasta trece în modul ecran complet și ascunde bara de adrese a browserului și cursorul. În același timp, interferează cu unele dintre comenzile obișnuite de la tastatură, încetinește funcționarea browserului și redă sunete de avertizare.

Combinația este concepută astfel încât utilizatorul să creadă că întregul calculator a devenit instabil sau că sistemul de operare nu mai răspunde la comenzi.

În realitate, dispozitivul nu este blocat.

Potrivit Netskope, campania transformă un simplu click pe o reclamă într-o situație care seamănă cu o defecțiune a browserului sau chiar a întregului sistem.

Avertismentul afișat pe ecran îi indică utilizatorului un număr de telefon pe care trebuie să îl apeleze pentru presupusa rezolvare a problemei. Acesta este adevăratul obiectiv al atacului. Escrocii nu încearcă în această etapă să instaleze malware și nici nu au blocat efectiv calculatorul.

Persoanele care sună pot fi presate să plătească pentru servicii de asistență tehnică inexistente, să ofere informații personale sau să permită accesul de la distanță la dispozitiv.

Pagina este construită tocmai pentru a crea suficientă confuzie și panică încât victima să creadă că nu mai poate rezolva singură problema.

Campania încearcă să întărească impresia că dispozitivul este blocat și prin împiedicarea utilizatorului să închidă ușor pagina. Apăsarea tastei Escape sau a altor taste poate să nu producă imediat efectul așteptat. În anumite situații, încercarea de a închide pagina poate determina reîncărcarea avertismentului.

Tocmai această reacție este esențială pentru escrocherie. Utilizatorul trebuie să creadă că metodele normale prin care poate controla browserul nu mai funcționează și că singura variantă rămasă este să contacteze numărul afișat.

Paginile malițioase sunt adaptate în funcție de sistemul folosit de victimă, fiind pregătite versiuni pentru Windows și macOS. Campania folosește și alte metode pentru a evita detectarea. Pagina așteaptă să identifice mișcarea mouse-ului înainte să afișeze avertismentul fals.

Codul utilizat este criptat și este decriptat în memoria browserului cu puțin timp înainte de afișarea mesajului.

Potrivit Netskope, aceste tehnici ar putea face campania mai dificil de identificat de instrumentele de securitate instalate pe dispozitive și de sistemele folosite pentru verificarea reclamelor.

Rezultatul este o pagină care poate da impresia unei probleme grave a calculatorului, deși dispozitivul nu este în realitate blocat. Numărul de telefon afișat în avertisment este cel care transformă falsa problemă tehnică într-o tentativă de fraudă.