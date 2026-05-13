Întâlnirea dintre Nicușor Dan și Mattias Guyomar a avut loc miercuri, la Palatul Cotroceni, în contextul vizitei oficialului european în România.

Șeful statului a anunțat întrevederea printr-un mesaj publicat pe platforma X.

„Am avut astăzi o întrevedere excelentă cu Președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, Mattias Guyomar”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele României a subliniat importanța Curții Europene a Drepturilor Omului în protejarea valorilor democratice și a drepturilor fundamentale în spațiul european.

„Am reafirmat sprijinul ferm al României pentru sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și pentru rolul esențial al Curții în protejarea drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept”, a mai declarat șeful statului.

În mesajul transmis după întâlnire, Nicușor Dan a precizat că România își menține angajamentele internaționale privind implementarea deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

„România rămâne angajată în implementarea deplină a hotărârilor Curții și în consolidarea rezilienței democratice într-un context geopolitic tot mai complex”, a transmis președintele.

Vizita lui Mattias Guyomar are loc într-un moment în care instituțiile europene discută tot mai des despre protejarea statului de drept, independența justiției și apărarea valorilor democratice în statele membre ale Consiliului Europei.

Elena-Simina Tănăsescu și președintele CEDO au discutat despre dialogul dintre instanțele europene

Înaintea întâlnirii de la Cotroceni, președinta Curții Constituționale a României, Elena-Simina Tănăsescu, a avut marți o întrevedere cu Mattias Guyomar.

Discuțiile au vizat consolidarea dialogului judiciar european, cooperarea dintre instanțele naționale și Curtea de la Strasbourg, precum și protejarea drepturilor fundamentale și a statului de drept.

Potrivit unui comunicat transmis de CCR, Elena-Simina Tănăsescu a subliniat importanța colaborării dintre instanțele constituționale și CEDO.

Aceasta a afirmat că relația dintre cele două instituții „se înscrie în spiritul dialogului judiciar european, întemeiat pe respect reciproc, încredere instituțională și fidelitate față de valorile comune ale democrației constituționale și ale statului de drept”.

Președinta CCR a descris Curtea de la Strasbourg drept „o conștiință juridică europeană, al cărei rol în consolidarea culturii drepturilor fundamentale rămâne esențial”.

Protocolul nr. 16 și cooperarea dintre instanțe, printre principalele teme discutate

Un subiect important al discuțiilor a fost Protocolul nr. 16 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, mecanism care permite instanțelor supreme și constituționale să solicite opinii consultative Curții de la Strasbourg.

Elena-Simina Tănăsescu a descris acest mecanism drept „una dintre cele mai rafinate forme ale dialogului judiciar contemporan”, deoarece permite „un schimb juridic anticipativ și constructiv cu Curtea de la Strasbourg”.

La rândul său, Mattias Guyomar a vorbit despre rolul esențial al statului de drept în arhitectura democratică europeană.

„fără statul de drept, nu există democrație”, a afirmat președintele CEDO, adăugând că „democrația este singurul model politic preconizat de Convenție”.

Acesta a explicat și că sistemul Convenției Europene creează „o ordine publică europeană” care „nu se opune identităților constituționale naționale: le cuprinde”.

Vizita președintelui CEDO s-a încheiat cu semnarea Cărții de Onoare a CCR

Potrivit Curții Constituționale a României, discuțiile dintre oficialii români și președintele CEDO au vizat în principal democrația constituțională, statul de drept și cooperarea dintre instanțele europene.

La întâlnire au participat și judecătorii Asztalos Csaba Ferenc și Sebastian Rădulețu, care au susținut prezentări în cadrul vizitei oficiale.

La finalul întrevederii, Mattias Guyomar a semnat în Cartea de Onoare a Curții Constituționale a României, moment care a marcat încheierea vizitei sale de lucru la București.