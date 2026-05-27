BYD plănuiește să revoluționeze piața cu acest Dolphin plug-in hibrid

BYD își va extinde prezența în România și prin lansarea modelului BYD Dolphin G, o mașină compactă din segmentul B, echipată cu o motorizare hibridă plug-in, o premieră pentru această categorie.

Modelul BYD Dolphin G se diferențiază prin tehnologia sa hibridă plug-in, oferind o alternativă competitivă pentru Renault Clio și Toyota Yaris hibride. Acest nou vehicul completează gama Dolphin, alături de versiunea electrică Dolphin Surf, concurentă pentru Hyundai i10, Renault 5 și Fiat Panda, și de modelul compact comparabil cu Volkswagen ID.3 și Renault Mégane.

BYD Dolphin G este o mașină urbană versatilă, cu o lungime de 4,16 metri, și integrează o tehnologie hibridă plug-in denumită DM-i. Aceasta se diferențiază de tehnologiile hibride simple utilizate de Renault Clio sau Toyota Yaris. Producătorul chinez anunță o autonomie totală de până la 1.000 km, fără a oferi detalii privind autonomia în modul electric, un aspect important pentru segmentul său.

Deși specificațiile tehnice complete nu sunt încă dezvăluite, se presupune că BYD Dolphin G va utiliza componente similare cu modelul Atto 2, inclusiv o baterie LFP de 7,8 kWh, care ar putea asigura o autonomie electrică de circa 40 km. Există posibilitatea ca o versiune cu o baterie de 18 kWh să ofere până la 90 km autonomie în modul electric.

BYD Dolphin G este primul model dezvoltat special pentru piețele din afara Chinei. Designul său este mai conservator comparativ cu cel al modelului Dolphin Surf, oferind linii echilibrate și un aspect plăcut, menit să atragă un public larg. Strategia BYD include și un preț competitiv, deși acesta nu a fost încă anunțat.

Detalii despre interiorul vehiculului vor fi comunicate în perioada următoare. Producătorul anunță că modelul BYD Dolphin G va fi disponibil pe piețele europene în săptămânile următoare, iar primele livrări sunt planificate pentru sfârșitul verii.