În ultimii trei ani, peisajul auto s-a transformat într-o adevărată „baie de sânge”. Profitul Mercedes a colapsat cu 28%, Porsche a pierdut 92% din profit într-un singur an, iar grupul Stellantis (Jeep, Peugeot, Fiat) a raportat pierderi istorice de 26 de miliarde de dolari. În spatele fiecărei lovituri primite de Occident, un singur nume revine obsesiv: BYD.

În 2011, într-un interviu celebru la televiziunea americană, Elon Musk izbucnea în râs când era întrebat despre potențialul de concurență al chinezilor de la BYD. „Ai văzut mașina lor?”, întreba el ironic. Astăzi, Musk nu mai râde. BYD a depășit Tesla, devenind cel mai mare producător de mașini electrice de pe planetă.

Povestea BYD nu este una despre noroc, ci despre o strategie pe termen lung începută în 1995 de Wang Chuanfu, un inginer care a pornit cu un împrumut de 40.000 de dolari pentru a fabrica baterii de telefoane. În 2003, când a cumpărat o fabrică auto de stat aflată în faliment, investitorii l-au crezut nebun. Însă Wang a înțeles un lucru pe care ceilalți l-au ignorat: viitorul mașinii nu este motorul, ci bateria.

În timp ce giganții europeni depind de mii de furnizori externi pentru cipuri, parbrize sau software, BYD a ales o cale diferită. Compania construiește aproape totul intern: de la semiconductori și motoare, până la faruri și, evident, bateriile revoluționare „Blade”, pe care astăzi chiar și Tesla a ajuns să le cumpere pentru propriile mașini.

Această independență i-a făcut imuni la crizele de aprovizionare care au paralizat restul lumii în 2021. Când prețul litiului a explodat, BYD extrăgea deja propriul metal din Tibet și America de Sud.

Dincolo de inovație și management, succesul BYD ascunde un secret pe care marile publicații occidentale îl ignoră adesea. Între 2015 și 2020, compania a primit subvenții directe de peste 4,3 miliarde de dolari de la Beijing. Există ani în care ajutorul de stat a fost mai mare decât întregul profit net al firmei.

Se estimează că fiecare mașină BYD care iese de pe linie beneficiază de o subvenție indirectă de până la 4.000 de dolari. Acest lucru le permite să vândă sub prețul de producție al concurenților, transformând piața liberă într-un câmp de luptă inegal. Rezultatul? În Thailanda, BYD a preluat 40% din piața electrică în 18 luni, în timp ce Mitsubishi și-a închis fabrica locală. În Brazilia, deține deja 72% din piață.

Totuși, la începutul anului 2026, imaginea invincibilă a BYD a început să crape. Rapoarte independente din Hong Kong sugerează că datoria reală a companiei ar fi de opt ori mai mare decât cea raportată oficial, fiind ascunsă prin facturi neplătite către furnizori care ating termene de plată absurde de 275 de zile.

Mai grav, au apărut dovezi despre practica „mașinilor second-hand cu zero kilometri”. Dealerii înregistrează mii de mașini noi pe numele unor companii fantomă doar pentru a atinge cotele de vânzări, lăsând ulterior vehiculele să ruginească în parcări uriașe de la marginea orașelor. În paralel, calitatea începe să sufere: retrageri masive de pe piață din cauza riscului de incendiu și plângeri privind defectarea sistemelor GPS și audio au inundat rețelele sociale. Este adevărat ca aceste informații nu sunt legate direct de BYD, in China existând mulți producătroi mici care au incercat să se dezvolte pe baza subvențiilor acordate de stat.

In acest moment se consolidează însă câțiva giganți ca BYD, Chery, Gelly care au reușit să ofere pieței mondiale mașini de bună calitate la prețuri imbatabile.

Fie că BYD va deveni „Toyota secolului XXI” sau se va prăbuși sub greutatea datoriilor precum gigantul imobiliar Evergrande, lecția este clară: regulile s-au schimbat. Centrul de putere al lumii auto s-a mutat din Detroit și Stuttgart către Shenzhen și Hangzhou.

Pentru antreprenorii și liderii economici ai anului 2026, mesajul este brutal de onest: dacă încă mai crezi că lumea funcționează după regulile din 2005, vei fi următoarea victimă a unei revoluții pe care nu ai văzut-o venind. Industria auto este doar prima dintr-o listă lungă de sectoare pe care China intenționează să le domine total. Povestea abia începe.