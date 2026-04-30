Land Rover Discovery vs. Chery Tiggo 9 este testul surprinzător la care au fost supuse cele două mașini pe teren accidentat. Echipa CarWow, condusă de celebrul Matt Watson, a pus la cale un test comparativ brutal. În „ring” au intrat două tabere total diferite: un Land Rover Discovery (2020), simbolul britanic al ingineriei de teren, și noul Chery Tiggo 9, un SUV hibrid chinezesc care promite lux și putere electrică.

Înainte de a intra în noroi, cifrele arată o discrepanță uriașă în abordare:

Ambele mașini cântăresc exact la fel: 2,2 tone, și au fost echipate cu aceleași anvelope Davanti Territura All-Terrain pentru un test cât mai corect.

Echipa CarWow, echipată cu multe camere și beneficiind de un teren acidentat s-au apucat de testat cele două mașini, propunând mai multe probe pentru testarea comportamentului celor două concurente.

1. Cursa de viteză în pantă: Șocul electric

Deși Land Rover este „regele” cuplului, motoarele electrice ale lui Chery oferă livrare instantanee. La startul pe nisip, Discovery a plecat mai bine, dar Tiggo 9 a recuperat incredibil pe măsură ce urca, profitând de cei 430 CP. Rezultatul? O victorie surprinzătoare pentru mașina chinezească.

2. Manevrabilitate și viteză pe traseu mixt

Pe un traseu cu viraje strânse și adâncituri, Chery Tiggo 9 a reușit un timp de 24,51 secunde, bătând la mustață timpul de 24,99 secunde al Land Rover-ului. Agilitatea sistemului hibrid a compensat lipsa de tradiție în off-road.

3. Testul articulației și al gărzii la sol

Aici, legile fizicii și ingineria clasică au revenit la putere. Pe o pantă în trepte, Land Rover Discovery, cu suspensia ridicată la maximum, a „plutit” peste obstacole. Chery Tiggo 9, deși a trecut proba, a întâmpinat dificultăți, atingând ușor solul și demonstrând că un SUV de familie nu are aceeași „articulație” a șasiului ca un vehicul de teren pur sânge.

După o serie de provocări ce au inclus pante laterale, nisip adânc și urcări stâncoase, punctajul final a lăsat audiența mască:

Chery Tiggo 9: 10 puncte

Land Rover Discovery: 9 puncte

Cum a fost posibil? Chery a câștigat puncte prețioase acolo unde viteza și livrarea puterii electrice au contat mai mult decât unghiurile de atac. Totuși, Matt Watson a concluzionat sincer: „Land Rover-ul este, fără îndoială, mașina mai capabilă pe teren cu adevărat accidentat, dar Chery a demonstrat că își poate face treaba surprinzător de bine.”

Dacă ai nevoie de o mașină de familie confortabilă, plină de tehnologie (cum ar fi încărcarea wireless sau ecranele digitale avansate pe care Discovery-ul din test nu le avea), Chery Tiggo 9 este o surpriză majoră. Însă, dacă vrei să traversezi munții fără să te temi că lași spoilerul în prima stâncă, Land Rover Discovery rămâne „sfântul graal” al aventurii, chiar și la mâna a doua.