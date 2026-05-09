Permisul de conducere românesc este recunoscut automat în toate statele membre ale Uniunii Europene și în țările care au aderat la Convenția asupra circulației rutiere de la Viena din 1968. În afara acestui spațiu, regulile diferă de la stat la stat, iar recunoașterea permisului depinde de acordurile internaționale și de legislația locală. În lipsa unui cadru comun, autoritățile pot solicita prezentarea permisului de conducere internațional.

Acest document nu înlocuiește permisul românesc, ci îl completează. Practic, permisul internațional reprezintă o traducere standardizată a permisului național și are rolul de a permite autorităților străine să verifice mai ușor dreptul de a conduce al titularului. Atunci când este necesar, șoferul trebuie să aibă asupra sa atât permisul românesc, cât și permisul internațional.

Nu există o listă oficială completă a statelor unde documentul este obligatoriu, deoarece regulile diferă în funcție de fiecare țară. Totuși, Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 163/2011 oferă un reper privind statele care nu sunt parte a Convenției de la Viena și unde permisul românesc singur poate să nu fie suficient. Printre acestea se numără Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, China, Coreea de Sud, Egipt, Iordania, Liban și Siria.

În aceste state, permisul internațional poate fi solicitat atât de poliția rutieră, cât și de firmele de rent-a-car. Din acest motiv, recomandarea generală este ca șoferii care călătoresc în afara spațiului european să verifice înainte cerințele statului în care urmează să conducă.

Documentul este valabil până la expirarea permisului național, însă nu mai mult de trei ani de la data emiterii. Dacă anumite categorii de vehicule înscrise în permisul românesc au o valabilitate mai redusă, acest aspect va fi menționat la rubrica „Restricții” din documentul internațional.

Începând cu 1 februarie 2026, cererile pentru obținerea permisului internațional pot fi depuse și online, prin platforma hub.mai.gov.ro. Alternativ, dosarul poate fi depus fizic la sediile serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, care transmit documentele către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, instituția emitentă.

Pentru obținerea documentului sunt necesare cererea solicitantului, actul de identitate valabil și dovada plății taxei. Tariful de emitere este de 46 de lei, iar termenul de procesare este de până la 30 de zile de la înregistrarea cererii.

După emitere, permisul internațional poate fi trimis prin poștă la adresa indicată de solicitant sau poate fi ridicat personal de la serviciul public comunitar menționat în cerere. Dacă titularul nu este găsit la adresa indicată, documentul rămâne disponibil pentru ridicare la serviciul competent din zona respectivă.

Permisele de conducere internaționale nu pot fi preschimbate cu documente românești similare. De asemenea, nu pot fi preschimbate permisele pierdute, furate, expirate, anulate, suspendate sau retrase, cele provizorii ori temporare și nici documentele aparținând persoanelor condamnate definitiv prin hotărâre judecătorească.

Regulile se aplică și șoferilor străini care circulă în România. Persoanele care dețin permise emise de state care nu sunt membre ale Convenției de la Viena, nu fac parte din Uniunea Europeană și nu au încheiat tratate de recunoaștere reciprocă cu România trebuie să dețină și permis internațional pentru a putea conduce legal pe drumurile din țara noastră.

Există însă și o excepție. Titularii unor permise naționale străine care au asupra lor un pașaport valabil emis de statul respectiv pot conduce pe teritoriul României pentru o perioadă determinată, fără a fi obligați să prezinte permis internațional.