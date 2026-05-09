Declarația a fost făcută pentru Mediafax, pe baza unui document elaborat de companie, consultat în premieră, care include principalele scenarii pentru atingerea stocurilor optime de gaze naturale la 1 noiembrie.

Potrivit șefului Transgaz, contextul actual este favorabil atât din perspectiva prețurilor, cât și a capacităților disponibile la principalul punct de intrare a gazelor în țară, ceea ce face oportună accelerarea procesului de înmagazinare.

Ion Sterian consideră că furnizorii ar trebui să intensifice stocarea gazelor pentru sezonul rece, care începe oficial peste aproximativ șase luni.

Documentul realizat de Transgaz include estimări privind necesarul zilnic de injecție în depozite, necesare pentru asigurarea consumului de gaze în timpul iernii și evitarea unor posibile dezechilibre în aprovizionare.

„Estimările au fost făcute pe baza temperaturilor pe perioada 1 noiembrie – 31 martie de ultimii trei – patru ani de zile. Este vorba de o prognoză privind necesarul de înmagazinare pentru ca să ajungem fie la varianta A, de 3.170 mil. mc, fie varianta B, de 3.260 mil. mc. Bine ar fi să putem avea în depozite 3.260 la 1 noiembrie 2036, în condițiile în care vedem ce se întâmplă la granițele țării, dar și în Orientul Mijlociu”, a declarat Ion Sterian. „Este un moment foarte propice în perioada aceasta, când, totuși, prețul este mai mic, și nu se înghesuie toate țările să înmagazineze. Din ce am remarcat, din practica anilor trecuți, asta se întâmplă de regulă în lunile august, septembrie, ceea ce duce și la creșterea prețurilor”, a explicat directorul general al Transgaz în discuția cu reporterul Mediafax.

Șeful operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale din România și Republica Moldova subliniază importanța adoptării unui calendar mai accelerat pentru procesul de stocare.

„Altfel, nu reușim. Ca să atingem țintele, în oricare dintre variante, trebuie să înmagazinăm zilnic volumele de gaz incluse în prognoză”, a explicat Ion Sterian.

Șeful Transgaz subliniază, în susținerea strategiei de mobilizare pentru stocarea gazelor, că trebuie luate în calcul și limitările de capacitate de la punctul de interconectare Negru Vodă–Kardam.

Începând cu iarna 2025–2026, capacitatea de import prin acest punct, de 14,5 milioane metri cubi, este restricționată din cauza rezervărilor pentru Republica Moldova, Ucraina, Transnistria, precum și pentru tranzitele către Ungaria și Slovacia, ceea ce reduce volumele disponibile pentru furnizorii din România.

„Noi trebuie să profităm de acalmia asta, atât în privința prețurilor, dar și în privința rezervării capacităților, pentru că este de așteptat că va urma o supralicitare pe capacități și automat se vor duce și prețurile în sus”, a avertizat șeful Transgaz „Acum este momentul când trebuie accelerată înmagazinarea”, a conchis Ion Sterian.

Transgaz, considerată prima multinațională a României, este o companie controlată de stat, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), care deține pachetul majoritar de 58,5% din acțiuni.

Compania are statut de monopol în transportul gazelor naturale din România și asigură aproximativ 90% din totalul consumului național de gaze.

Consumul de gaze naturale înregistrat în România în perioada noiembrie 2025 – martie 2026 a fost de 6,46 miliarde metri cubi, ușor sub nivelul din anul precedent, când s-a situat la 6,49 miliarde metri cubi, potrivit unei analize realizate de Transgaz și transmisă la solicitarea Mediafax.

Datele, valabile la 30 martie și publicate pe 1 aprilie, odată cu începutul oficial al sezonului de extracție, arată o ușoară scădere a consumului față de iarna anterioară.

„Față de media ultimilor 3 ani, consumurile de gaze naturale din perioada sezonului rece 2025-2026 sunt cu 4,0% mai mari din cauza temperaturilor mai scăzute din această perioadă”, au transmis la acea dată oficialii Transgaz.

În ceea ce privește gazele naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană, acestea au totalizat 2,36 miliarde metri cubi, cu 5,3% mai puțin față de ciclul de extracție 2024–2025, dar cu 17% peste media ultimilor trei ani.

Cu o zi înainte de finalul oficial al sezonului de extracție, la 30 martie 2026, stocurile din depozite se situau la 769,3 milioane metri cubi, echivalentul unui grad de umplere de 24,3%. În aceeași perioadă a anului trecut, nivelul era de 803,4 milioane metri cubi, respectiv 25,3% din capacitatea totală de depozitare, potrivit datelor Transgaz.

După criza energetică din 2022, România și celelalte state europene au fost nevoite să gestioneze mai atent rezervele de gaze, în baza unui regulament european adoptat acum trei ani, a cărui aplicare a fost prelungită pe 10 septembrie anul trecut până la finalul lui 2027.

Regulamentul menține obligația de a asigura un nivel de stocare de 90% din capacitate înainte de sezonul rece, însă introduce și măsuri de flexibilizare menite să sprijine operatorii, să reducă speculațiile de pe piață și, implicit, presiunea asupra prețurilor.

Principala modificare vizează adaptarea la o situație mai stabilă a pieței gazelor față de anii 2022–2023, deși contextul rămâne tensionat pe fondul incertitudinilor geopolitice. Noua prevedere permite atingerea pragului de 90% oricând între 1 octombrie și 1 decembrie.