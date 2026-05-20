Ministrul interimar al Transporturilor a transmis că a semnat documentele necesare pentru ca Tarom să primească aport de capital social, conform planului deja convenit, însă aprobarea bugetului companiei a fost amânată pentru o perioadă de două săptămâni.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Radu Miruță a explicat că estimările de venituri incluse în proiectul de buget al Tarom nu sunt credibile și pot conduce la majorarea pierderilor companiei aeriene de stat.

„Am semnat pentru ca TAROM să primească aport de capital social, conform planului agreat, însă am amânat cu două săptămâni aprobarea bugetului Tarom pentru că estimările de venituri prezentate nu sunt credibile și astfel vor crește pierderile”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul a precizat că actuala conducere a companiei și-a construit bugetul pentru 2026 pornind de la un grad de ocupare al aeronavelor de 79%, în condițiile în care cifrele reale din primele luni ale anului indică o evoluție în sens opus.

„Conducerea companiei a construit bugetul pe un load factor (grad de ocupare al aeronavelor) de 79% în 2026, față de 72% în 2025. Problema este că realitatea arată exact invers: în primele patru luni din 2026, gradul de ocupare este de doar 66%, față de 72% în aceeași perioadă a anului trecut”, a explicat ministrul.

Oficialul susține că, pentru ca Tarom să atingă țintele financiare incluse în actualul proiect de buget, compania ar avea nevoie de o creștere accelerată a gradului de ocupare în restul anului, fără ca în acest moment să existe indicatori care să susțină un asemenea scenariu.

Potrivit lui Radu Miruță, diferența dintre estimările din buget și performanțele reale ale companiei poate produce un impact financiar semnificativ până la finalul anului 2026.

„Așadar, pentru a atinge cifra propusă în buget, având în vedere că deja pentru o treime din an sunt mult sub estimare, în restul perioadei ar fi nevoie de un salt enorm, fără să existe astăzi date care să indice o astfel de evoluție. Altfel, consecința va fi o nerealizare semnificativă a veniturilor, ceea ce înseamnă pierderi mari la final de an”, a afirmat ministrul.

Acesta a subliniat că gradul de ocupare al aeronavelor reprezintă unul dintre principalii indicatori financiari pentru Tarom, întrucât mai mult de jumătate din veniturile companiei depind direct de acest parametru operațional.

„Iar această estimare nu este una marginală. 63% din veniturile companiei depind direct de gradul de ocupare al aeronavelor. Când această variabilă este supraestimată, întregul buget devine nerealist”, a mai transmis Radu Miruță.

Ministrul a criticat și modul în care au fost estimate costurile cu combustibilul în proiectul de buget pentru 2026. Potrivit acestuia, calculele companiei au fost realizate folosind un preț semnificativ mai mic decât cel existent în prezent pe piață.

Radu Miruță a avertizat că această diferență poate amplifica pierderile companiei aeriene și poate afecta sustenabilitatea financiară a Tarom în următoarele luni.

„Pe hârtie, cifrele pot arăta bine dacă sunt construite pe ipoteze optimiste. În practică însă, asta înseamnă pierderi mai mari la final de an. Rolul meu nu este să aprob bugete care „ies” din pix, ci să cer bugete construite pe realitate”, a declarat ministrul.

Acesta a estimat că diferența dintre veniturile prevăzute în actualul proiect și cele care ar putea fi obținute în mod realist poate conduce la un rezultat negativ suplimentar de peste 100 de milioane de lei în 2026.

„Diferența dintre veniturile estimate în actuala propunere și veniturile care pot fi obținute în mod realist poate genera un rezultat negativ suplimentar de peste 100 de milioane de lei în 2026”, a precizat oficialul.

În plus, ministrul a atras atenția că estimările privind costurile cu carburantul nu reflectă condițiile actuale din piață.

„Suplimentat, bugetul pe 2026 este construit și pe un preț al combustibilului mult sub nivelul actual al pieței, ceea ce generează o altă componentă semnificativă de pierderi (950$ tona in buget vs 1400$ tona pe piața actuală)”, a transmis Radu Miruță.

În acest context, ministrul Economiei a anunțat că a solicitat conducerii Tarom refacerea completă a bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2026, pe baza unor estimări considerate realiste atât în privința veniturilor, cât și a costurilor.

„Din acest motiv, am solicitat refacerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2026 pe baze realiste, atât în ceea ce privește veniturile, cât și costurile, cu termen 2 săptămâni”, a concluzionat ministrul.

