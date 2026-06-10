Suedia, divizată în privința adoptării monedei euro. Sprijinul cetățenilor a scăzut în ultimul an (sondaj)

Suedia rămâne divizată în privința adoptării monedei euro, după ce un nou sondaj de opinie, publicat miercuri, ne arată o scădere a sprijinului cetățenilor. Majoritatea suedezilor continuă să se opună renunțării la coroana suedeză.

Sprijinul pentru adoptarea monedei euro a scăzut în ultimul an în Suedia, potrivit unui sondaj de opinie publicat miercuri, 10 iunie, de Oficiul Național de Statistică din Suedia. Conform sursei citate anterior, 28,7% dintre cei chestionați susțin trecerea la moneda euro, în scădere față de 32,0% înregistrat în sondajul realizat anul trecut. La polul opus, opoziția față de aderarea la zona euro a crescut la 52,1%, comparativ cu 49,5% din 2025.

În luna ianuarie, partidul de dreapta al Moderaților, condus de premierul Ulf Kristersson, a anunțat că intenționează să numească o comisie care să analizeze avantajele și dezavantajele aderării la zona euro, în cazul în care formațiunea va rămâne la guvernare după alegerile generale din luna septembrie.

Moneda euro oferă numeroase avantaje pentru cetățenii, întreprinderile și economiile țărilor care o utilizează, printre care

le permite cetățenilor să locuiască, să lucreze și să studieze în străinătate mai ușor;

întreprinderile pot să vândă și să cumpere în zona euro și să facă comerț cu restul lumii, mai ușor, mai ieftin și mai sigur;

contribuie la stabilitatea economică și a prețurilor și promovează creșterea economică;

o mai bună integrare a piețelor financiare, acestea devenind mai eficiente;

o mai mare influență în economia mondială.

Stabilitatea economică le permite guvernelor să planifice viitorul, le oferă întreprinderilor o mai mare certitudine și încurajează investițiile. De asemenea, contribuie la crearea de locuri de muncă și la îmbunătățirea calității locurilor de muncă.

Moneda euro a eliminat costurile fluctuațiilor cursului de schimb în zona euro. Acest lucru protejează consumatorii și întreprinderile din zona euro împotriva volatilității monedei și a costurilor aferente. În trecut, aceste fluctuații au slăbit de multe ori încrederea, au descurajat investițiile și au cauzat instabilitate economică. Înainte de introducerea monedei euro, schimbul valutar și tranzacțiile între țări presupuneau costuri și riscuri suplimentare, în condiții lipsite de transparență. Moneda unică a eliminat aceste bariere, facilitând comerțul și investițiile în zona euro, care au devenit totodată mai ieftine și mai fiabile.

Întrucât facilitează compararea prețurilor, moneda euro încurajează comerțul și investițiile între țări. De atfel, ajută consumatorii și întreprinderile să obțină cele mai bune prețuri.

Statutul monedei euro și anvergura zonei euro oferă noi oportunități la nivel mondial. Pentru că are o monedă unică, zona euro este o regiune atractivă pentru oamenii de afaceri din țările terțe, ceea ce încurajează comerțul și investițiile.

Mai mult, prudența cu care este gestionată economia zonei face ca moneda euro să reprezinte o alegere atractivă pentru rezervele de valută ale țărilor terțe. Astfel, zona euro are un cuvânt mai greu de spus în economia mondială. Euro este a doua monedă ca importanță din lume.

Stabilitatea monedei euro face ca întreprinderile din întreaga lume care tranzacționează cu Europa să accepte prețuri exprimate în euro. Astfel, întreprinderile europene sunt scutite de costurile legate de modificările survenite la nivelul cursurilor de schimb valutar și de conversia monedei euro în alte monede.

Pe de altă parte, dimensiunea zonei euro și buna sa gestionare asigură stabilitatea economică, ceea ce o protejează de eventuale „șocuri” economice externe, și anume schimbările economice bruște care pot apărea în afara zonei euro și pot afecta negativ economiile naționale – de exemplu, creșterea prețului petrolului sau turbulențele de pe piețele valutare internaționale. Dimensiunea și puterea sa îi permit să absoarbă astfel de șocuri externe într-un mod mai eficace, contribuind la protejarea locurilor de muncă și a creșterii economice.