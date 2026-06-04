Băncile clasice se transformă. Ce se schimbă pentru cei care țin banii pe card: Clienții nu știu neapărat ce se întâmplă în spate

Plățile traversează o perioadă de schimbări accelerate, pe fondul extinderii transferurilor instant, al noilor standarde de mesagerie financiară și al dezvoltării inteligenței artificiale. Instituțiile financiare caută soluții pentru a moderniza sistemele existente fără a pierde avantajele acumulate în decenii de funcționare. Mihail Duta, director Global Solutions Consultant Payments la Finastra, avertizează că infrastructura tradițională întâmpină dificultăți în a ține pasul cu ritmul actual al transformărilor. În acest context, modernizarea continuă devine o prioritate pentru întregul sector bancar.

Plățile se află în centrul uneia dintre cele mai importante transformări prin care trece industria financiară. Dacă pentru unele instituții sistemele vechi reprezintă o garanție a stabilității și conformității cu reglementările, pentru altele acestea au devenit o sursă de rigiditate într-un mediu în care tehnologia evoluează constant.

În opinia lui Mihail Duta, soluțiile tradiționale continuă să își îndeplinească rolul pentru care au fost dezvoltate, însă presiunea exercitată de noile tehnologii și de schimbarea comportamentului utilizatorilor este tot mai mare.

„Soluțiile tradiționale continuă să facă ceea ce au fost concepute să facă. Însă cred că am ajuns într-un punct în care le este tot mai greu să țină pasul cu tendințele în continuă schimbare și cu noile inițiative din domeniul plăților”, a declarat Mihail Duta.

Extinderea sistemelor de transfer instant, implementarea standardului ISO 20022 și apariția unor noi tehnologii bazate pe inteligență artificială obligă instituțiile financiare să își adapteze infrastructura într-un ritm mult mai rapid decât în trecut.

Referindu-se la procesul de modernizare asociat standardului ISO 20022, specialistul a explicat pentru PYMNTS că multe sisteme au fost adaptate pentru a respecta noile cerințe, însă transformarea este departe de a fi încheiată.

„Soluțiile tradiționale au făcut ceea ce era necesar pentru a atinge nivelul minim necesar producerii mesajelor în format ISO”, a spus Mihail Duta.

Acesta a subliniat că procesul nu a fost unul simplu pentru instituțiile financiare și furnizorii de tehnologie.

„Dar procesul nu a fost unul ușor”, a adăugat Mihail Duta.

Potrivit acestuia, adoptarea standardului nu trebuie privită ca o etapă încheiată, ci ca începutul unui proces care va continua în anii următori.

„Parcursul ISO abia a început. Nu a început și nu s-a încheiat pe 14 iulie”, a afirmat Mihail Duta.

Modernizarea a devenit o activitate permanentă pentru sectorul financiar. Sistemele care în trecut erau actualizate la intervale de câțiva ani trebuie acum să evolueze constant pentru a răspunde noilor cerințe privind viteza tranzacțiilor, securitatea operațiunilor și așteptările clienților.

Cu toate acestea, băncile și furnizorii consacrați de infrastructură financiară beneficiază de avantaje pe care noii concurenți din zona FinTech nu le pot reproduce ușor. Experiența acumulată în gestionarea reglementărilor, a proceselor de decontare și a situațiilor excepționale rămâne un element esențial pentru funcționarea sistemului financiar.

🌐 WHAT’S NEXT IN PAYMENTS: @FinastraFS Director of Global Solutions Consulting, Payments Mihail Duta says the ISO journey didn’t start and end on a single date. Payments modernization is now a permanent operating condition. The institutions built for once-a-decade upgrades are… pic.twitter.com/xUSBv6cMXI — PYMNTS (@pymnts) May 29, 2026

Mihail Duta a explicat că numeroase companii FinTech și-au construit serviciile în jurul sistemelor de plăți instant, precum RTP Network și FedNow Service, infrastructuri care sunt mai simple decât platformele tradiționale utilizate de marile instituții financiare.

„Una este să oferi servicii bazate pe FedNow sau RTP. Și cu totul altceva este să oferi servicii prin Fedwire sau ACH, care sunt infrastructuri mai mature, cu mai multe funcționalități și cu un nivel de complexitate mult mai ridicat”,a declarat Mihail Duta.

Specialistul a explicat că administrarea unor astfel de sisteme presupune gestionarea unui număr mare de reguli, excepții operaționale și cerințe de conformitate care au fost dezvoltate și perfecționate de-a lungul mai multor decenii.

„Cred că noii participanți la piață încep să descopere că este mult mai complicat să construiești o infrastructură precum Fedwire sau ACH decât să implementezi FedNow sau RTP”, a spus Mihail Duta.

Hub-urile de plăți sunt văzute ca soluția pentru viitorul industriei

Plățile vor fi influențate tot mai mult de apariția unor platforme capabile să gestioneze simultan mai multe infrastructuri financiare. Aceste hub-uri permit instituțiilor bancare să administreze procese complexe dintr-un singur sistem și să aleagă cea mai eficientă rută pentru fiecare tranzacție.

Potrivit lui Mihail Duta, flexibilitatea oferită de aceste platforme reprezintă unul dintre principalele criterii urmărite de bănci în procesul de modernizare.

„Acesta este modelul de afaceri pe care îl caută băncile. Ce flexibilitate îmi poate oferi sistemul tău pentru ca, la rândul meu, să le ofer această flexibilitate clienților?”, a declarat Mihail Duta.

Acesta a explicat că utilizatorii finali sunt interesați în primul rând de rezultatul tranzacției și nu de infrastructura utilizată pentru procesarea acesteia.

„Clienții nu știu neapărat ce se întâmplă în spate, dacă este vorba despre o tranzacție FedNow, Fedwire sau ACH. Ei știu doar că își doresc ca plata să fie rapidă, ieftină sau tratată cu prioritate”, a spus Mihail Duta.

În același timp, integrarea inteligenței artificiale reprezintă o nouă provocare pentru industrie. Deși interesul pentru această tehnologie este în creștere, băncile continuă să adopte o abordare prudentă din cauza nivelului ridicat de reglementare din domeniul plăților.

„Deși produsele tradiționale își îndeplinesc foarte bine rolul pentru care au fost concepute acum 10 sau 15 ani, ele nu au fost proiectate având în vedere integrarea inteligenței artificiale”, a explicat Mihail Duta.

Specialistul consideră că modernizarea nu mai înseamnă înlocuirea unui sistem cu altul, ci dezvoltarea unor arhitecturi suficient de flexibile pentru a integra rapid noile tehnologii care apar pe piață.