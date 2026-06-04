CNAIR introduce un nou sistem de plată electronică la podul Giurgiu-Ruse. Șoferii vor fi verificați automat înainte de zona de control

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat un pas important pentru digitalizarea plății taxei de trecere a podului Giurgiu-Ruse, odată cu recepționarea sistemului informatic eTarifGiurgiuPod.

Sistemul eTarifGiurgiuPod (eTGP) este conceput ca o soluție modernă de gestionare a taxei de trecere a podului peste Dunăre, pe sensul Giurgiu-Ruse. Acesta funcționează pe baza unei configurații cu două benzi dedicate în regim de preplată și este integrat cu o platformă informatică disponibilă atât în varianta web, cât și prin aplicație mobilă, a subliniat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, într-o postare realizată pe Facebook.

„Pas decisiv pentru plata electronică la podul Giurgiu-Ruse! Sistemul informatic eTarifGiurgiuPod a fost recepționat astăzi. Pentru a fi oficial pus în funcțiune în data de 15 iunie 2026, se așteaptă publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului Transporturilor. Sistemul eTarifGiurgiuPod (eTGP) reprezintă o soluție modernă de management al taxei de trecere a podului peste Dunăre pe sensul Giurgiu-Ruse, bazată pe o configurație cu două benzi dedicate în regim de preplată, integrată cu o platformă informatică disponibilă atât WEB, cât și prin aplicație mobilă”, a scris directorul general al CNAIR pe Facebook

În momentul traversării prin benzile dedicate din cadrul Agenției de Control și Încasare Giurgiu, sistemul verifică automat dacă plata a fost efectuată cu cel puțin trei minute înainte de accesul în zona de control. Această verificare permite deschiderea rapidă a barierei și asigurarea unui flux de trafic accelerat.

În prima etapă de implementare, sistemul va fi utilizat exclusiv pentru autoturisme, urmând ca ulterior să fie extins și pentru alte categorii de vehicule, inclusiv pentru transportul de marfă de mare tonaj.

„La momentul traversării prin benzile dedicate eTGP din cadrul Agenției de Control și Încasare Giurgiu, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute anterior accesului în zona de control, asigurând astfel deschiderea instantanee a barierei în regim de flux rapid (high-speed). În faza inițială, sistemul este implementat pentru autoturisme, iar ulterior va fi extins pentru alte categorii de vehicule, inclusiv vehicule de transport marfă de mare tonaj”, a mai scris Cristian Pistol.

Implementarea sistemului aduce mai multe beneficii estimate, printre care fluidizarea semnificativă a traficului rutier în zona de taxare, creșterea capacității de procesare a vehiculelor, reducerea intervenției umane și îmbunătățirea experienței utilizatorilor printr-un proces mai rapid și mai eficient de plată și acces.

Potrivit CNAIR, sistemul eTarifGiurgiuPod contribuie la digitalizarea și eficientizarea procesului de colectare a tarifelor pentru trecerea podului, fiind aliniat la standardele moderne de mobilitate și infrastructură inteligentă.

În acest fel, autoritățile își propun modernizarea gestionării traficului la unul dintre cele mai importante puncte de trecere a frontierei dintre România și Bulgaria.

„Beneficii anticipate:

• fluidizarea semnificativă a traficului rutier în zona de tarifare,

• creșterea capacității de procesare a vehiculelor,

• reducerea intervenției umane,

• îmbunătățirea experienței utilizatorilor printr-un proces rapid și eficient de plată și acces.

Sistemul eTarifGiurgiuPod contribuie la digitalizarea și eficientizarea proceselor de colectare a tarifelor de trecere, aliniindu-se standardelor moderne de mobilitate și infrastructură inteligentă”, a conchis Cristian Pistol.

Pentru ca sistemul să fie pus oficial în funcțiune la data de 15 iunie 2026, este necesară publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului Transporturilor.

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