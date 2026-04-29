Taxa de pod Fetești 2026. Traversarea Dunării pe Autostrada A2, prin podurile Fetești–Cernavodă, implică plata unei taxe obligatorii pentru toate vehiculele. În special în perioadele aglomerate, cum este minivacanța de 1 Mai sau sezonul estival, informarea corectă devine esențială pentru a evita amenzi și întârzieri în trafic.

Tarifele sunt stabilite în funcție de tipul și masa vehiculului și se achită pentru fiecare traversare a podului:

Autoturisme (până la 3,5 tone): 19 lei / trecere

Vehicule între 3,5 și 12 tone (microbuze, autoutilitare): aproximativ 69 lei / trecere

Camioane peste 12 tone (maxim 3 axe): aproximativ 94 lei / trecere

Camioane cu 4 axe sau mai mult: până la 133 lei / trecere

Pentru transportul greu, există și opțiunea de plată pentru două treceri, unde costurile pot varia între 187 și 266 lei, în funcție de categoria vehiculului.

Metodă de plată Descriere Avantaje principale Online (CNAIR) Plata se efectuează pe platformele oficiale, introducând numărul de înmatriculare și categoria vehiculului Rapid, accesibil 24/7, fără oprire în trafic SMS Trimiterea unui mesaj text conform instrucțiunilor pentru achitarea taxei Foarte rapid, util în timpul deplasării Aplicații mobile Utilizarea aplicațiilor autorizate pentru plata taxei Proces instant, ușor de folosit, confirmare digitală Stații de carburant Plata se face la casele de marcat din benzinării partenere Convenabil în timpul alimentării Puncte de taxare Achitare direct la barierele de pe pod Disponibil imediat, dar poate implica timpi de așteptare

Taxa de pod trebuie achitată cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare trecerii. În caz contrar, tranzacția este considerată neplătită și poate atrage sancțiuni.

Sistemul de monitorizare automatizat verifică fiecare vehicul, iar lipsa plății atrage sancțiuni semnificative:

Autoturisme: 190 lei / trecere

Vehicule 3,5 – 12 tone: 690 lei

Camioane peste 12 tone (max. 3 axe): 940 lei

Camioane mari (minim 4 axe): până la 1.330 lei

Amenzile sunt aplicate automat, fără oprirea șoferului, pe baza înregistrărilor din sistemul de camere.

Podul Fetești este supravegheat de un sistem modern de camere video cu recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (ANPR). Acestea înregistrează fiecare vehicul la intrare și ieșire, verificând ulterior dacă taxa a fost achitată în termen.

Taxa de pod de la Fetești este o obligație rutieră importantă, iar respectarea regulilor de plată poate preveni costuri suplimentare și probleme în trafic. Informațiile prezentate sunt aliniate cu practicile și reglementările actuale privind infrastructura rutieră din România și reflectă date publice disponibile despre sistemul de taxare electronică.