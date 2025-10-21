Acțiunile Apple au încheiat ziua de luni la 262,24 dolari, înregistrând un câștig de aproape 10 dolari într-o singură zi și stabilind un nou maxim istoric, depășind precedentul record de 259,02 dolari atins la încheierea zilei de 26 decembrie 2024.

Principala cauză a acestei creșteri este semnalul pozitiv transmis de primele estimări privind vânzările noii serii de smartphone-uri iPhone 17, potrivit analiștilor. Aceștia estimează că veniturile generate de iPhone vor crește anul acesta cu 4%, ajungând la 209,3 miliarde de dolari, iar anul viitor sunt așteptate să urce cu 5%, până la 218,9 miliarde de dolari.

Această evoluție vine după doi ani dificili pentru companie, în care veniturile provenite din vânzările de smartphone-uri au stagnat anul trecut și au scăzut cu 2% acum doi ani.

Seria iPhone 17 aduce upgrade-uri semnificative comparativ cu anii precedenți, ceea ce a convins mai mulți utilizatori să facă trecerea la noile modele.

Analiștii mai precizează că, dacă acțiunile Apple vor continua să crească până la 268,26 dolari, valoarea totală a companiei va atinge pragul impresionant de 4 trilioane de dolari.

Apple a anunțat miercuri lansarea noilor modele MacBook Pro, iPad Pro și Vision Pro, echipate cu cipul M5, care, potrivit companiei, oferă o performanță de calcul de până la patru ori mai mare decât generația anterioară M4, transmite CNBC. Noile MacBook Pro pornesc de la 1.599 de dolari, iPad Pro de 11 inci de la 999 de dolari, iar casca Vision Pro, acum cu Dual Knit Band pentru un confort sporit, are un preț de pornire de 3.499 de dolari.

Noile produse pot fi deja precomandate pe majoritatea piețelor și vor fi disponibile oficial începând cu 22 octombrie, completând gama de toamnă a Apple, după lansările din septembrie ale iPhone 17 și Apple Watch Series 11.

Cipul M5 marchează un nou pas în strategia Apple de a combina performanța ridicată cu capabilitățile de inteligență artificială în dispozitivele sale.

”M5 oferă un impuls major pentru sarcinile de inteligenţă artificială,” a declarat Johny Srouji, vicepreşedinte senior pentru Tehnologii Hardware la Apple.

Noile produse Apple sunt lansate într-un context atent urmărit de Wall Street, din cauza tarifelor comerciale impuse de administrația Trump asupra semiconductorilor și componentelor din China, însă prețurile de pornire pentru modelele M5 rămân neschimbate.

Deși iPad-urile și MacBook-urile generează venituri mai mici decât iPhone-ul, ele rămân importante: vânzările de iPad au totalizat 6,58 miliarde dolari în trimestrul din iunie (în scădere cu 8% anual), iar MacBook-urile 8,05 miliarde dolari (în creștere cu 15%). Veniturile Vision Pro sunt incluse în categoria „Wearables” și sunt încă nesemnificative.

iPhone-ul rămâne principalul motor al companiei, reprezentând peste 47% din veniturile Apple în trimestrul din iunie, aproape 45 miliarde dolari. Analiștii estimează că trimestrul de sărbători, primul complet cu vânzări de iPhone 17, ar putea aduce un nou record de venituri.